Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 17 Ocak 2023 günün maç programı

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.
Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
|Saat
|Program
|Kanal
|00:00
|Son Sayfa
|A Spor
|01:00
|Spor Artı
|TRT Spor
|02:00
|Memphis Grizzlies - Phoenix Suns
|S Sport
|06:30
|Los Angeles Lakers - Houston Rockets
|S Sport
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|07:00
|İlk Baskı
|TRT Spor
|09:00
|İşitme Engelliler Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Medya Dünyası
|A Spor
|11:00
|Spor Manşet
|TRT Spor
|12:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|12:30
|Gün Ortası
|TRT Spor
|14:00
|Spor Stüdyosu
|TRT Spor
|14:00
|Gün Ortası
|A Spor
|14:30
|Sivasspor - Karacabey Belediye Spor
|A Spor
|16:00
|Hedef Süper Lig
|TRT Spor
|16:00
|Tekvando Türkiye Şampiyonası
|TRT Spor Yıldız
|16:30
|Kupa’da Bugün
|A Spor
|17:00
|NBA Günlüğü
|S Sport
|17:30
|Antalyaspor - Kayserispor
|A Spor
|18:00
|Spor Merkezi
|TRT Spor
|18:00
|THY- Terville Florange
|TRT Spor Yıldız
|19:00
|Son Viraj
|S Sport
|19:30
|Kupa’da Bugün
|A Spor
|20:00
|Futbol Anadolu
|TRT Spor
|20:00
|Bahçeşehir Koleji - Oostende
|Tivibu Spor
|20:30
|Rytas Vilnius - PAOK Saloniki
|FIBA CL YouTube
|20:30
|Alanyaspor - Galatasaray
|A Spor
|21:00
|Real Sociedad - Mallorca
|Tivibu Spor 1
|21:30
|Başlama Vuruşu
|TRT Spor
|21:30
|JL Bourg Basket - Umana Reyer Venezia
|S Sport 2
|22:15
|Joventut Badalona - Frutti Extra Bursaspor
|TRT Spor Yıldız
|22:30
|Türkiye’nin Kupası
|A Spor
|22:30
|Virtus Segafredo Bologna (K) - BC Polkowice (K)
|EL Woman YouTub
|22:45
|Wolverhampton - Liverpool
|Tivibu Spor 2
|23:00
|Napoli - Cremonese
|TRT Spor
|23:00
|Deportivo Alaves - Sevilla
|Tivibu Spor 3
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.
Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
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