Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 16 Ocak 2023 günün maç programı

Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Haber; Sporx.com
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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 16 Ocak 2023 günün maç programı
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16 Ocak 2023 08:52
7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
00:00StadyumTRT Spor
01:00Spor ArtıTRT Spor
07:00Sabah SporuA Spor
07:00İlk BaskıTRT Spor
09:00İşitme Engelliler Spor BülteniTRT Spor
10:00Spor BülteniTRT Spor
10:00Medya DünyasıA Spor
11:00Spor ManşetTRT Spor
12:00Spor AjansıA Spor
12:30Gün OrtasıTRT Spor
14:00Gün OrtasıA Spor
14:00Spor StüdyosuTRT Spor
15:00Spor GündemiA Spor
16:00Gündem FutbolTRT Spor
16:15Irak - KatarS Sport Plus
17:00Kayseri Basket - Uludağ BasketTBF YouTube
17:00TED Kolejliler - FenerbahçeTBF YouTube
18:00Spor MerkeziTRT Spor
18:00Ana HaberA Spor
18:00Harem Spor Kulübü - Kocaeli BŞB KağıtsporTRT Spor Yıldız
19:00Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi Bld.BeIN Sports 5
20:00Pendikspor - Erzurumspor FKTRT Spor
20:00Transfer RaporuA Spor
20:00Pendikspor - Erzurumspor FKBeIN Sports 2
20:15Bahreyn - UmmanS Sport Plus
22:00Artı FutbolA Spor
22:45Niort - Saint-EtienneBeIN Sports 4
23:30Teknik AnalizTRT Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

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