Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 16 Ocak 2023 günün maç programı

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.
Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
|Saat
|Program
|Kanal
|00:00
|Stadyum
|TRT Spor
|01:00
|Spor Artı
|TRT Spor
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|07:00
|İlk Baskı
|TRT Spor
|09:00
|İşitme Engelliler Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Medya Dünyası
|A Spor
|11:00
|Spor Manşet
|TRT Spor
|12:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|12:30
|Gün Ortası
|TRT Spor
|14:00
|Gün Ortası
|A Spor
|14:00
|Spor Stüdyosu
|TRT Spor
|15:00
|Spor Gündemi
|A Spor
|16:00
|Gündem Futbol
|TRT Spor
|16:15
|Irak - Katar
|S Sport Plus
|17:00
|Kayseri Basket - Uludağ Basket
|TBF YouTube
|17:00
|TED Kolejliler - Fenerbahçe
|TBF YouTube
|18:00
|Spor Merkezi
|TRT Spor
|18:00
|Ana Haber
|A Spor
|18:00
|Harem Spor Kulübü - Kocaeli BŞB Kağıtspor
|TRT Spor Yıldız
|19:00
|Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi Bld.
|BeIN Sports 5
|20:00
|Pendikspor - Erzurumspor FK
|TRT Spor
|20:00
|Transfer Raporu
|A Spor
|20:00
|Pendikspor - Erzurumspor FK
|BeIN Sports 2
|20:15
|Bahreyn - Umman
|S Sport Plus
|22:00
|Artı Futbol
|A Spor
|22:45
|Niort - Saint-Etienne
|BeIN Sports 4
|23:30
|Teknik Analiz
|TRT Spor
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.
Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
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