Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 15 Ocak 2023 günün maç programı

Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 15 Ocak 2023 günün maç programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2023 11:31
7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
03:00Charlotte Hornets - Boston CelticsS Sport
05:00Utah Jazz - Philadelphia 76ersNBA TV
07:00Sabah SporuA Spor
09:00Western United - Newcastle JetsbeIN Connect
09:00Spor SabahıTRT Spor
10:00Yaşasın Hafta SonuA Spor
10:00Spor BülteniTRT Spor
11:00Avrupa StüdyosuTRT Spor
12:00Spor BülteniTRT Spor
12:10Spor AjansıA Spor
12:30Aktüel FutbolTRT Spor
13:00Fenerbahçe HDIS - Bursa BBTRT Spor Yıldız
13:00Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Galatasaray NEFBeIN Sports 5
13:00Fenerbahçe HDIS - Bursa BBTRT Spor 2
13:30Tuzlaspor - AdanasporBeIN Sports 2
13:30Ümraniyespor - İstanbulsporBeIN Sports 1
14:00Mersin Büyükşehir Belediyesi - Akran Gemlik BasketbolTBF YouTube
14:00Bir Zamanlar FutbolA Spor
14:30Real Betis Energia Plus - Obradoiro CABSmartspor
14:30Sassuolo - LazioS Sport 2
15:00Melikgazi Kayseri Basketbol (K) - Hatayspor (K)TBF YouTube
15:00Kastamonu Bld. - Storhamar (Hentbol Kadınlar Şampiyonlar LigiTRT Spor Yıldız
15:00Kastamonu Bld. - Storhamar (Hentbol Kadınlar Şampiyonlar LigiTRT Spor 2
15:00Maç GünüA Spor
15:00Galatasaray (K) - Fenerbahçe (K)GS TV
15:00Galatasaray (K) - Fenerbahçe (K)S Sport Plus
15:00Galatasaray (K) - Fenerbahçe (K)FB TV
15:00Lille - TroyesBeIN Sports 4
15:30Club Brugge - AnderlechtS Sport Plus
15:30Club Brugge - AnderlechtTivibu Spor 2
15:30Spor BülteniTRT Spor
15:30Botaş (K) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (K)Sportstv
15:30Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe BekoBeIN Sports 5
15:45Yılyak Samsunspor - OGM OrmansporTBF YouTube
16:00Kasımpaşa - Fatih KaragümrükBeIN Sports 1
16:00Yeni Malatyaspor - BodrumsporBeIN Sports 2
16:00Nesibe Aydın (K) - Beşiktaş HDI Sigorta (K)TBF YouTube
16:00Yeni Malatyaspor - BodrumsporTRT Spor
16:00Getafe - EspanyolS Sport
17:00Chelsea - Crystal PalaceBeIN Sports 3
17:00Angers - ClermontbeIN Connect
17:00Montpellier - NantesBeIN MAX2
17:00Reims - NiceBeIN Sports 4
17:00Toulouse - BrestbeIN Connect
17:00Udinese - BolognaA Spor
17:00Udinese - BolognaS Sport 2
17:00Torino - SpeziaS Sport Plus
17:00Newcastle United - FulhamBeIN MAX1
17:30Semt77 Yalovaspor - Bornova Belediyesi KarşıyakaTBF YouTube
18:00Spor HaftasonuTRT Spor
18:00Darüşşafaka - Gaziantep BasketbolBeIN Sports 5
18:00Rangers - AberdeenS Sport Plus
18:15Almeria - Atletico MadridS Sport
19:00Altınordu - GençlerbirliğiTRT Spor
19:00Gaziantep FK - FenerbahçeBeIN Sports 1
19:00SkorbordA Spor
19:00UCAM Murcia - BarcelonaSmartspor 2
19:00Altınordu - GençlerbirliğiBeIN Sports 2
19:05Monaco - AjaccioBeIN Sports 4
19:30Tottenham - ArsenalBeIN Sports 3
20:00Atalanta - SalernitanaS Sport 2
20:30Union Saint-Gilloise - Royal AntwerpTivibu Spor 2
21:00StadyumTRT Spor
21:0090+1A Spor
21:00Detroit Pistons - New York KnicksS Sport
22:00Real Madrid - BarcelonaTivibu Spor 1
22:45Rennes - Paris Saint-GermainBeIN Sports 4
22:45Roma - FiorentinaS Sport 2
23:00Takım OyunuA Spor
23:30Chicago Bulls - Golden State WarriorsS Sport
23:30Teknik AnalizTRT Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ