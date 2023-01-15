Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 15 Ocak 2023 günün maç programı

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.
Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
|Saat
|Program
|Kanal
|03:00
|Charlotte Hornets - Boston Celtics
|S Sport
|05:00
|Utah Jazz - Philadelphia 76ers
|NBA TV
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|09:00
|Western United - Newcastle Jets
|beIN Connect
|09:00
|Spor Sabahı
|TRT Spor
|10:00
|Yaşasın Hafta Sonu
|A Spor
|10:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|11:00
|Avrupa Stüdyosu
|TRT Spor
|12:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|12:10
|Spor Ajansı
|A Spor
|12:30
|Aktüel Futbol
|TRT Spor
|13:00
|Fenerbahçe HDIS - Bursa BB
|TRT Spor Yıldız
|13:00
|Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Galatasaray NEF
|BeIN Sports 5
|13:00
|Fenerbahçe HDIS - Bursa BB
|TRT Spor 2
|13:30
|Tuzlaspor - Adanaspor
|BeIN Sports 2
|13:30
|Ümraniyespor - İstanbulspor
|BeIN Sports 1
|14:00
|Mersin Büyükşehir Belediyesi - Akran Gemlik Basketbol
|TBF YouTube
|14:00
|Bir Zamanlar Futbol
|A Spor
|14:30
|Real Betis Energia Plus - Obradoiro CAB
|Smartspor
|14:30
|Sassuolo - Lazio
|S Sport 2
|15:00
|Melikgazi Kayseri Basketbol (K) - Hatayspor (K)
|TBF YouTube
|15:00
|Kastamonu Bld. - Storhamar (Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi
|TRT Spor Yıldız
|15:00
|Kastamonu Bld. - Storhamar (Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi
|TRT Spor 2
|15:00
|Maç Günü
|A Spor
|15:00
|Galatasaray (K) - Fenerbahçe (K)
|GS TV
|15:00
|Galatasaray (K) - Fenerbahçe (K)
|S Sport Plus
|15:00
|Galatasaray (K) - Fenerbahçe (K)
|FB TV
|15:00
|Lille - Troyes
|BeIN Sports 4
|15:30
|Club Brugge - Anderlecht
|S Sport Plus
|15:30
|Club Brugge - Anderlecht
|Tivibu Spor 2
|15:30
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|15:30
|Botaş (K) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (K)
|Sportstv
|15:30
|Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko
|BeIN Sports 5
|15:45
|Yılyak Samsunspor - OGM Ormanspor
|TBF YouTube
|16:00
|Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
|BeIN Sports 1
|16:00
|Yeni Malatyaspor - Bodrumspor
|BeIN Sports 2
|16:00
|Nesibe Aydın (K) - Beşiktaş HDI Sigorta (K)
|TBF YouTube
|16:00
|Yeni Malatyaspor - Bodrumspor
|TRT Spor
|16:00
|Getafe - Espanyol
|S Sport
|17:00
|Chelsea - Crystal Palace
|BeIN Sports 3
|17:00
|Angers - Clermont
|beIN Connect
|17:00
|Montpellier - Nantes
|BeIN MAX2
|17:00
|Reims - Nice
|BeIN Sports 4
|17:00
|Toulouse - Brest
|beIN Connect
|17:00
|Udinese - Bologna
|A Spor
|17:00
|Udinese - Bologna
|S Sport 2
|17:00
|Torino - Spezia
|S Sport Plus
|17:00
|Newcastle United - Fulham
|BeIN MAX1
|17:30
|Semt77 Yalovaspor - Bornova Belediyesi Karşıyaka
|TBF YouTube
|18:00
|Spor Haftasonu
|TRT Spor
|18:00
|Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol
|BeIN Sports 5
|18:00
|Rangers - Aberdeen
|S Sport Plus
|18:15
|Almeria - Atletico Madrid
|S Sport
|19:00
|Altınordu - Gençlerbirliği
|TRT Spor
|19:00
|Gaziantep FK - Fenerbahçe
|BeIN Sports 1
|19:00
|Skorbord
|A Spor
|19:00
|UCAM Murcia - Barcelona
|Smartspor 2
|19:00
|Altınordu - Gençlerbirliği
|BeIN Sports 2
|19:05
|Monaco - Ajaccio
|BeIN Sports 4
|19:30
|Tottenham - Arsenal
|BeIN Sports 3
|20:00
|Atalanta - Salernitana
|S Sport 2
|20:30
|Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp
|Tivibu Spor 2
|21:00
|Stadyum
|TRT Spor
|21:00
|90+1
|A Spor
|21:00
|Detroit Pistons - New York Knicks
|S Sport
|22:00
|Real Madrid - Barcelona
|Tivibu Spor 1
|22:45
|Rennes - Paris Saint-Germain
|BeIN Sports 4
|22:45
|Roma - Fiorentina
|S Sport 2
|23:00
|Takım Oyunu
|A Spor
|23:30
|Chicago Bulls - Golden State Warriors
|S Sport
|23:30
|Teknik Analiz
|TRT Spor
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.
Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
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