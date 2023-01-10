Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 10 Ocak 2023 günün maç programı

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?"
sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün
sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı
ile de "Bugün maç var mı?"
sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var?
|Saat
|Program
|Kanal
|00:00
|Teknik Analiz
|TRT Spor
|03:00
|Washington Wizards - New Orleans Pelicans
|NBA TV
|05:00
|Denver Nuggets - Los Angeles Lakers
|S Sport
|07:00
|V.Azarenka - V.Kudermetova
|BeIN MAX1
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|07:00
|İlk Baskı
|TRT Spor
|09:00
|İşitme Engelliler Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Medya Dünyası
|A Spor
|11:00
|Spor Manşet
|TRT Spor
|12:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|12:30
|Gün Ortası
|TRT Spor
|12:30
|A.Kontaveit - P.Badosa
|BeIN MAX1
|14:00
|Spor Stüdyosu
|TRT Spor
|14:00
|Gün Ortası
|A Spor
|14:30
|Perth Glory - Brisbane Roar
|BeIN Sports 4
|15:00
|Spor Gündemi
|A Spor
|16:00
|Hedef Süper Lig
|TRT Spor
|18:00
|Ana Haber
|A Spor
|18:00
|Spor Merkezi
|TRT Spor
|20:00
|Galatasaray HDIS - PGE Skra Belchatow
|GS TV
|20:00
|Kuşak Farkı
|A Spor
|20:00
|Spor Akşamı
|TRT Spor
|20:00
|Hapoel Haifa - Kauhajoki Karhu
|FIBA YouTube
|20:00
|Tofaş - AEK Athens
|Tivibu Spor 1
|20:30
|KK Igokea - Hapoel Holon
|FIBA CL YouTube
|20:30
|Peristeri - JDA Dijon Basket
|FIBA CL YouTube
|21:00
|Futbol Anadolu
|TRT Spor
|21:00
|AS Monaco - Olympiakos
|S Sport Plus
|21:00
|Crvena Zvezda - Real Madrid
|S Sport 2
|21:00
|Muhabir Masası
|A Spor
|21:00
|BV Chemnitz 99 - SCM U Craiova
|FIBA YouTube
|22:00
|Panathinaikos - Fenerbahçe Beko
|S Sport
|22:00
|ALBA Berlin - Olimpia Milano
|S Sport Plus
|22:00
|Oostende - Bahçeşehir Koleji
|NTV
|22:00
|Oostende - Bahçeşehir Koleji
|Tivibu Spor
|22:00
|Den Bosch - BC Kalev/Cramo
|FIBA YouTube
|22:30
|Bayern München - Cazoo Baskonia
|S Sport Plus
|22:30
|Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas
|S Sport Plus
|22:30
|Paris Basketball - Türk Telekom Spor
|TRT Spor Yıldız
|23:00
|Son Sayfa
|A Spor
|23:00
|FC Porto - Cholet Basket
|FIBA YouTube
|23:00
|Inter - Parma
|TRT Spor
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var
konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı
programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz)
hemen indirebilirsiniz. Türkiye Süper Lig fikstürünü
öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür
kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
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Kaynak: Sporx.com