Haber Tarihi: 10 Ocak 2023 18:28 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 18:28

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 10 Ocak 2023 günün maç programı

Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 10 Ocak 2023 günün maç programı
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7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
00:00Teknik AnalizTRT Spor
03:00Washington Wizards - New Orleans PelicansNBA TV
05:00Denver Nuggets - Los Angeles LakersS Sport
07:00V.Azarenka - V.KudermetovaBeIN MAX1
07:00Sabah SporuA Spor
07:00İlk BaskıTRT Spor
09:00İşitme Engelliler Spor BülteniTRT Spor
10:00Spor BülteniTRT Spor
10:00Medya DünyasıA Spor
11:00Spor ManşetTRT Spor
12:00Spor AjansıA Spor
12:30Gün OrtasıTRT Spor
12:30A.Kontaveit - P.BadosaBeIN MAX1
14:00Spor StüdyosuTRT Spor
14:00Gün OrtasıA Spor
14:30Perth Glory - Brisbane RoarBeIN Sports 4
15:00Spor GündemiA Spor
16:00Hedef Süper LigTRT Spor
18:00Ana HaberA Spor
18:00Spor MerkeziTRT Spor
20:00Galatasaray HDIS - PGE Skra BelchatowGS TV
20:00Kuşak FarkıA Spor
20:00Spor AkşamıTRT Spor
20:00Hapoel Haifa - Kauhajoki KarhuFIBA YouTube
20:00Tofaş - AEK AthensTivibu Spor 1
20:30KK Igokea - Hapoel HolonFIBA CL YouTube
20:30Peristeri - JDA Dijon BasketFIBA CL YouTube
21:00Futbol AnadoluTRT Spor
21:00AS Monaco - OlympiakosS Sport Plus
21:00Crvena Zvezda - Real MadridS Sport 2
21:00Muhabir MasasıA Spor
21:00BV Chemnitz 99 - SCM U CraiovaFIBA YouTube
22:00Panathinaikos - Fenerbahçe BekoS Sport
22:00ALBA Berlin - Olimpia MilanoS Sport Plus
22:00Oostende - Bahçeşehir KolejiNTV
22:00Oostende - Bahçeşehir KolejiTivibu Spor
22:00Den Bosch - BC Kalev/CramoFIBA YouTube
22:30Bayern München - Cazoo BaskoniaS Sport Plus
22:30Virtus Bologna - Zalgiris KaunasS Sport Plus
22:30Paris Basketball - Türk Telekom SporTRT Spor Yıldız
23:00Son SayfaA Spor
23:00FC Porto - Cholet BasketFIBA YouTube
23:00Inter - ParmaTRT Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kaynak: Sporx.com

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