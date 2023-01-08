Haber Tarihi: 08 Ocak 2023 06:58 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 16:22

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 08 Ocak 2023 günün maç programı

Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 08 Ocak 2023 günün maç programı
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7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
07:00Sabah SporuA Spor
07:00C. Gauff - R.MasarovaBeIN MAX2
07:00StadyumTRT Spor
08:30L.Noskova - A.SabalenkaBeIN MAX1
09:00Spor SabahıTRT Spor
10:00Bir Zamanlar FutbolA Spor
10:00N. Djokovic - S. KordaS Sport Plus
10:00Spor BülteniTRT Spor
11:00Avrupa StüdyosuTRT Spor
11:00Nostalji Futbol/Fenerbahçe-GalatasarayA Spor
12:00Spor BülteniTRT Spor
12:00Spor AjansıA Spor
13:00Aktüel FutbolTRT Spor
13:00İstanbul Basket - Karşıyaka BelediyesporTBF YouTube
13:00Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece BasketbolBeIN Sports 5
13:30Bursa BB - Ziraat BankkartTRT Spor Yıldız
13:30Bursa BB - Ziraat BankkartTRT Spor 2
13:30Fatih Karagümrük - KonyasporBeIN Sports 2
14:00Anadolu Basket - İstanbul Anka Spor KulübüTBF YouTube
14:00Derbi GünüA Spor
14:00Sigortam.Net - Balıkesir Büyükşehir BelediyesporTBF YouTube
14:30Real Madrid - Gran CanariaSmartspor
14:30Turgutlu Belediyespor (K) - Karabulut Elazığ Basketbol (K)TBF YouTube
14:30Salernitana - TorinoS Sport 2
15:00OGM Ormanspor (K) - Botaş (K)TBF YouTube
15:00Spor BülteniTRT Spor
15:00Beşiktaş HDI Sigorta (K) - Melikgazi Kayseri Basketbol (K)Sportstv
15:30Bristol City - Swansea CityTivibu Spor 2
15:30Genk - Club BruggeS Sport Plus
15:30Genk - Club BruggeTivibu Spor 1
15:30Gaziantep Basketbol - Aliağa Petkim SporBeIN Sports 5
15:45Akran Gemlik Basketbol - Harem Spor KulübüTBF YouTube
16:00Derbiye DoğruA Spor
16:00Spor HaftasonuTRT Spor
16:00MKE Ankaragücü - KayserisporBeIN Sports 2
16:00Almeria - Real SociedadS Sport
16:00Giresunspor - ÜmraniyesporBeIN MAX1
17:00Norwich City - Blackburn RoversTivibu Spor 4
17:00Cardiff City - Leeds UnitedTivibu Spor 3
17:00Spezia - LecceS Sport Plus
17:00Lazio - EmpoliS Sport 2
17:00Fenerbahçe Gelişim (K) - Ferhatoğlu Edremit Bld. Gürespor (K)TBF YouTube
17:30Kocaeli BŞB Kağıtspor - Semt77 YalovasporTBF YouTube
17:30La Chataigneraie - LorientBeIN Sports 4
18:00Takım OyunuA Spor
18:00Türk Telekom Spor - Anadolu EfesBeIN Sports 5
18:00StadyumTRT Spor
18:15Rayo Vallecano - Real BetisS Sport
19:00Fenerbahçe - GalatasarayBeIN Sports 1
19:00SkorbordA Spor
19:00Dakika SkorTRT Spor
19:30Aston Villa - StevenageTivibu Spor 2
19:30Manchester City - ChelseaTivibu Spor 1
19:30Dundee United - RangersTivibu Spor 3
19:30Dundee United - RangersS Sport Plus
19:45Stadyum Devre ArasıTRT Spor
20:00Dunkerque - AuxerreBeIN Sports 4
20:00Sampdoria - NapoliS Sport 2
20:00Dakika SkorTRT Spor
20:30Sevilla - GetafeS Sport
20:30Cazoo Baskonia - Valencia BasketSmartspor
21:00Maritimo - Sporting CPSmartspor 2
21:00StadyumTRT Spor
21:0090+1A Spor
22:45Lille - TroyesBeIN Sports 4
22:45Milan - RomaS Sport 2
23:00Takım OyunuA Spor
23:00Atletico Madrid - BarcelonaS Sport
23:30Toronto Raptors - Portland Trail BlazersS Sport Plus
00:00Teknik AnalizTRT Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

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Kaynak: Sporx.com

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