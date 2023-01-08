Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 08 Ocak 2023 günün maç programı

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?"
sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün
sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı
ile de "Bugün maç var mı?"
sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var?
|Saat
|Program
|Kanal
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|07:00
|C. Gauff - R.Masarova
|BeIN MAX2
|07:00
|Stadyum
|TRT Spor
|08:30
|L.Noskova - A.Sabalenka
|BeIN MAX1
|09:00
|Spor Sabahı
|TRT Spor
|10:00
|Bir Zamanlar Futbol
|A Spor
|10:00
|N. Djokovic - S. Korda
|S Sport Plus
|10:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|11:00
|Avrupa Stüdyosu
|TRT Spor
|11:00
|Nostalji Futbol/Fenerbahçe-Galatasaray
|A Spor
|12:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|12:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|13:00
|Aktüel Futbol
|TRT Spor
|13:00
|İstanbul Basket - Karşıyaka Belediyespor
|TBF YouTube
|13:00
|Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol
|BeIN Sports 5
|13:30
|Bursa BB - Ziraat Bankkart
|TRT Spor Yıldız
|13:30
|Bursa BB - Ziraat Bankkart
|TRT Spor 2
|13:30
|Fatih Karagümrük - Konyaspor
|BeIN Sports 2
|14:00
|Anadolu Basket - İstanbul Anka Spor Kulübü
|TBF YouTube
|14:00
|Derbi Günü
|A Spor
|14:00
|Sigortam.Net - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
|TBF YouTube
|14:30
|Real Madrid - Gran Canaria
|Smartspor
|14:30
|Turgutlu Belediyespor (K) - Karabulut Elazığ Basketbol (K)
|TBF YouTube
|14:30
|Salernitana - Torino
|S Sport 2
|15:00
|OGM Ormanspor (K) - Botaş (K)
|TBF YouTube
|15:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|15:00
|Beşiktaş HDI Sigorta (K) - Melikgazi Kayseri Basketbol (K)
|Sportstv
|15:30
|Bristol City - Swansea City
|Tivibu Spor 2
|15:30
|Genk - Club Brugge
|S Sport Plus
|15:30
|Genk - Club Brugge
|Tivibu Spor 1
|15:30
|Gaziantep Basketbol - Aliağa Petkim Spor
|BeIN Sports 5
|15:45
|Akran Gemlik Basketbol - Harem Spor Kulübü
|TBF YouTube
|16:00
|Derbiye Doğru
|A Spor
|16:00
|Spor Haftasonu
|TRT Spor
|16:00
|MKE Ankaragücü - Kayserispor
|BeIN Sports 2
|16:00
|Almeria - Real Sociedad
|S Sport
|16:00
|Giresunspor - Ümraniyespor
|BeIN MAX1
|17:00
|Norwich City - Blackburn Rovers
|Tivibu Spor 4
|17:00
|Cardiff City - Leeds United
|Tivibu Spor 3
|17:00
|Spezia - Lecce
|S Sport Plus
|17:00
|Lazio - Empoli
|S Sport 2
|17:00
|Fenerbahçe Gelişim (K) - Ferhatoğlu Edremit Bld. Gürespor (K)
|TBF YouTube
|17:30
|Kocaeli BŞB Kağıtspor - Semt77 Yalovaspor
|TBF YouTube
|17:30
|La Chataigneraie - Lorient
|BeIN Sports 4
|18:00
|Takım Oyunu
|A Spor
|18:00
|Türk Telekom Spor - Anadolu Efes
|BeIN Sports 5
|18:00
|Stadyum
|TRT Spor
|18:15
|Rayo Vallecano - Real Betis
|S Sport
|19:00
|Fenerbahçe - Galatasaray
|BeIN Sports 1
|19:00
|Skorbord
|A Spor
|19:00
|Dakika Skor
|TRT Spor
|19:30
|Aston Villa - Stevenage
|Tivibu Spor 2
|19:30
|Manchester City - Chelsea
|Tivibu Spor 1
|19:30
|Dundee United - Rangers
|Tivibu Spor 3
|19:30
|Dundee United - Rangers
|S Sport Plus
|19:45
|Stadyum Devre Arası
|TRT Spor
|20:00
|Dunkerque - Auxerre
|BeIN Sports 4
|20:00
|Sampdoria - Napoli
|S Sport 2
|20:00
|Dakika Skor
|TRT Spor
|20:30
|Sevilla - Getafe
|S Sport
|20:30
|Cazoo Baskonia - Valencia Basket
|Smartspor
|21:00
|Maritimo - Sporting CP
|Smartspor 2
|21:00
|Stadyum
|TRT Spor
|21:00
|90+1
|A Spor
|22:45
|Lille - Troyes
|BeIN Sports 4
|22:45
|Milan - Roma
|S Sport 2
|23:00
|Takım Oyunu
|A Spor
|23:00
|Atletico Madrid - Barcelona
|S Sport
|23:30
|Toronto Raptors - Portland Trail Blazers
|S Sport Plus
|00:00
|Teknik Analiz
|TRT Spor
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var
konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı
programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz)
hemen indirebilirsiniz. Türkiye Süper Lig fikstürünü
öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür
kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
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Kaynak: Sporx.com