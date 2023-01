Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 06 Ocak 2023 günün maç programı

Saat Program Kanal 07:00 L. Noskova - V. Azarenka BeIN MAX1 07:00 Sabah Sporu A Spor 07:30 D. Medvedev - K. Khachanov S Sport Plus 09:00 K. Muchova - R. Masarova BeIN MAX2 10:00 Medya Dünyası A Spor 11:00 O. Jabeur - M. Kostyuk BeIN MAX1 11:45 Melbourne Victory - Brisbane Roar BeIN Sports 4 12:00 Spor Ajansı A Spor 13:00 N. Djokovic - D. Shapovalov S Sport Plus 13:00 Eczacıbaşı - Bolu Bld. TRT Spor Yıldız 13:00 Eczacıbaşı - Bolu Bld. TRT Spor 2 14:00 Gün Ortası A Spor 14:30 Perth Glory - Western Sydney Wanderers BeIN Sports 4 15:00 Spor Gündemi A Spor 17:30 OGM Ormanspor - Final Spor TRT Spor Yıldız 18:00 Ana Haber A Spor 19:00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor Basketbol BeIN Sports 4 19:00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor Basketbol BeIN Haber 20:00 RC Strasbourg - Angers BeIN Sports 4 20:00 Kuşak Farkı A Spor 20:30 Elche - Celta Vigo S Sport 20:30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne S Sport 2 21:00 Artı Futbol A Spor 22:00 Olympiakos - Olimpia Milano S Sport Plus 22:00 Benfica - Portimonense Smartspor 22:30 Valencia Basket - Crvena Zvezda S Sport Plus 22:45 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv S Sport 2 22:45 Standard Liege - Sint-Truiden S Sport Plus 23:00 Chateauroux - Paris Saint-Germain BeIN Sports 4 23:00 Valencia - Cadiz S Sport 23:00 Manchester United - Everton Tivibu Spor 1 23:00 Son Sayfa A Spor

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zamansorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile desorusuna yanıt bulabilirsiniz.Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor vekonusunda sizin yapmanız gereken tek şey buprogramını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz.öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.