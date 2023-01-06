Haber Tarihi: 06 Ocak 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 13:04

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 06 Ocak 2023 günün maç programı

Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 06 Ocak 2023 günün maç programı
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7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
07:00L. Noskova - V. AzarenkaBeIN MAX1
07:00Sabah SporuA Spor
07:30D. Medvedev - K. KhachanovS Sport Plus
09:00K. Muchova - R. MasarovaBeIN MAX2
10:00Medya DünyasıA Spor
11:00O. Jabeur - M. KostyukBeIN MAX1
11:45Melbourne Victory - Brisbane RoarBeIN Sports 4
12:00Spor AjansıA Spor
13:00N. Djokovic - D. ShapovalovS Sport Plus
13:00Eczacıbaşı - Bolu Bld.TRT Spor Yıldız
13:00Eczacıbaşı - Bolu Bld.TRT Spor 2
14:00Gün OrtasıA Spor
14:30Perth Glory - Western Sydney WanderersBeIN Sports 4
15:00Spor GündemiA Spor
17:30OGM Ormanspor - Final SporTRT Spor Yıldız
18:00Ana HaberA Spor
19:00Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor BasketbolBeIN Sports 4
19:00Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor BasketbolBeIN Haber
20:00RC Strasbourg - AngersBeIN Sports 4
20:00Kuşak FarkıA Spor
20:30Elche - Celta VigoS Sport
20:30Anadolu Efes - Asvel Lyon-VilleurbanneS Sport 2
21:00Artı FutbolA Spor
22:00Olympiakos - Olimpia MilanoS Sport Plus
22:00Benfica - PortimonenseSmartspor
22:30Valencia Basket - Crvena ZvezdaS Sport Plus
22:45Real Madrid - Maccabi Tel AvivS Sport 2
22:45Standard Liege - Sint-TruidenS Sport Plus
23:00Chateauroux - Paris Saint-GermainBeIN Sports 4
23:00Valencia - CadizS Sport
23:00Manchester United - EvertonTivibu Spor 1
23:00Son SayfaA Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kaynak: Sporx.com

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