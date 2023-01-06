Haber Tarihi: 05 Ocak 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 11:00

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 05 Ocak 2023 günün maç programı

Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 05 Ocak 2023 günün maç programı
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7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Bugün hangi maçlar var? 
Saat Program Kanal
07:00 L. Noskova - V. Azarenka BeIN MAX1
07:00 Sabah Sporu A Spor
07:30 D. Medvedev - K. Khachanov S Sport Plus
09:00 K. Muchova - R. Masarova BeIN MAX2
10:00 Medya Dünyası A Spor
11:00 O. Jabeur - M. Kostyuk BeIN MAX1
11:45 Melbourne Victory - Brisbane Roar BeIN Sports 4
12:00 Spor Ajansı A Spor
13:00 N. Djokovic - D. Shapovalov S Sport Plus
13:00 Eczacıbaşı - Bolu Bld. TRT Spor Yıldız
13:00 Eczacıbaşı - Bolu Bld. TRT Spor 2
14:00 Gün Ortası A Spor
14:30 Perth Glory - Western Sydney Wanderers BeIN Sports 4
15:00 Spor Gündemi A Spor
17:30 OGM Ormanspor - Final Spor TRT Spor Yıldız
18:00 Ana Haber A Spor
19:00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor Basketbol BeIN Sports 4
19:00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor Basketbol BeIN Haber
20:00 RC Strasbourg - Angers BeIN Sports 4
20:00 Kuşak Farkı A Spor
20:30 Elche - Celta Vigo S Sport
20:30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne S Sport 2
21:00 Artı Futbol A Spor
22:00 Olympiakos - Olimpia Milano S Sport Plus
22:00 Benfica - Portimonense Smartspor
22:30 Valencia Basket - Crvena Zvezda S Sport Plus
22:45 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv S Sport 2
22:45 Standard Liege - Sint-Truiden S Sport Plus
23:00 Chateauroux - Paris Saint-Germain BeIN Sports 4
23:00 Valencia - Cadiz S Sport
23:00 Manchester United - Everton Tivibu Spor 1
23:00 Son Sayfa A Spor


Günün maç programı

-Canlı Skor box (orta kısım)-

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

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Kaynak: Sporx.com

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