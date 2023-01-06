Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 05 Ocak 2023 günün maç programı

7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?"
sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün
sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı
ile de "Bugün maç var mı?"
sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var
konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı
programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz)
hemen indirebilirsiniz. Bugün hangi maçlar var?
Günün maç programı
|Saat
|Program
|Kanal
|07:00
|L. Noskova - V. Azarenka
|BeIN MAX1
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|07:30
|D. Medvedev - K. Khachanov
|S Sport Plus
|09:00
|K. Muchova - R. Masarova
|BeIN MAX2
|10:00
|Medya Dünyası
|A Spor
|11:00
|O. Jabeur - M. Kostyuk
|BeIN MAX1
|11:45
|Melbourne Victory - Brisbane Roar
|BeIN Sports 4
|12:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|13:00
|N. Djokovic - D. Shapovalov
|S Sport Plus
|13:00
|Eczacıbaşı - Bolu Bld.
|TRT Spor Yıldız
|13:00
|Eczacıbaşı - Bolu Bld.
|TRT Spor 2
|14:00
|Gün Ortası
|A Spor
|14:30
|Perth Glory - Western Sydney Wanderers
|BeIN Sports 4
|15:00
|Spor Gündemi
|A Spor
|17:30
|OGM Ormanspor - Final Spor
|TRT Spor Yıldız
|18:00
|Ana Haber
|A Spor
|19:00
|Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor Basketbol
|BeIN Sports 4
|19:00
|Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Ayos Konyaspor Basketbol
|BeIN Haber
|20:00
|RC Strasbourg - Angers
|BeIN Sports 4
|20:00
|Kuşak Farkı
|A Spor
|20:30
|Elche - Celta Vigo
|S Sport
|20:30
|Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne
|S Sport 2
|21:00
|Artı Futbol
|A Spor
|22:00
|Olympiakos - Olimpia Milano
|S Sport Plus
|22:00
|Benfica - Portimonense
|Smartspor
|22:30
|Valencia Basket - Crvena Zvezda
|S Sport Plus
|22:45
|Real Madrid - Maccabi Tel Aviv
|S Sport 2
|22:45
|Standard Liege - Sint-Truiden
|S Sport Plus
|23:00
|Chateauroux - Paris Saint-Germain
|BeIN Sports 4
|23:00
|Valencia - Cadiz
|S Sport
|23:00
|Manchester United - Everton
|Tivibu Spor 1
|23:00
|Son Sayfa
|A Spor
-Canlı Skor box (orta kısım)- Türkiye Süper Lig fikstürünü
öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür
kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kaynak: Sporx.com