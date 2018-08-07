Bugün dolar kaç para? 7 Ağustos Salı dolar kuru ne kadar oldu?

7 Ağustos Salı günü dolar ne kadar oldu? sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki dolar ve euro altın ne kadar? İşte döviz fiyatları ve son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz...

07 Ağustos 2018 02:19
Bugün dolar kaç para? 7 Ağustos Salı dolar kuru ne kadar oldu?
Bugünün(7 Ağustos) dolar fiyatlarını öğrenmek isteyenler buraya... Vatandaşlar Google'da 'Bugün dolar, euro kaç para?' şeklinde heyecanla araştırıyor. Peki doların fiyatı düştü mü, indi mi? Euro fiyatlarını canlı olarak haberimizden saniye saniye takip edebilir ve tüm detayları rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

7 AĞUSTOS DOLAR KAÇ PARA OLDU?



7 AĞUSTOS(BUGÜN) EURO YÜKSELDİ Mİ?


 7 AĞUSTOS'TA ALTIN KAÇ PARA?




GRAM ALTIN NE KADAR?

199,48 liradan alınırken, 199,50 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 317,16 liradan alınırken 324,58 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 632,33'den alınırken 649,16 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1300,00 liradan alınıp 1313,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede k,ğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.



Altın nedir?

Altın parlak sarı, yoğun, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek bir metaldir. Kimyasal element olarak simgesi Au'dur ve Latince "aurum"un kısaltmasıdır.

Altında ayar ne anlama gelir?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın, arı ya da bir başka deyişle saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 18 ayar içindeki has altın 750 milyem, 14 ayar içindeki has altın ise 585 milyemdir.

Has altın gram fiyatı nasıl hesaplanır?

1 ons altın fiyatı / 31,1034768 formülü bize 1 gram altının fiyatını vermektedir.

Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?

Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.

Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?

Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.

Gremse altının değeri nasıl hesaplanır?

Bu altının diğer bir adı da 2,5 luk altındır. 10 çeyrek altına veya 5 adet yarım altına eşittir.

ALTIN NEDİR?

Altın günümüzde takı olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Kimi zaman getirisi çok olabilir kimi zaman da yatırımcılarını çok üzer. Önceleri sadece sarı renklerde kullanılırken; şimdilerde beyazı ve kırmızısı gibi çeşitleri bulunur ve bu türleriyle takılara ayrı bir güzellik katar. Altının geçmişinin M.Ö 3000'li yıllara ve Eski Mısır'a dayandığı bilinmektedir. Bu kadar eski zamanlarda kullanılmaları ve sık tercih edilmeleri, kolay işlenebilmesi ve çokça bulunmasına bağlıdır.

Günümüzde altın fiyatları, piyasaları oldukça ilgilendirir çünkü üzerine en çok yatırım yapılan araçlardan bir tanesidir. Dolar fiyatının değişikliği de altın fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir.

Bununla beraber rağbetin çok olması, piyasadaki altın azlığı gibi durumlar da altının fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir. Şimdilerde yatırım aracı olarak kullanılan altın geçmiş zamanlarda para olarak kullanılmaktaydı. Bunlar dışında altın birçok endüstriyel alanda da tercih edilmektedir.

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