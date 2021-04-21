Bugün bizi ne bekliyor?

Avrupa'da futbol tarihinin en çalkantılı 48 saatini yaşıyoruz ve tüm gelişmeleri anbean Sporx.com'da sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ise şampiyonluk yarışı Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından iyiden iyiye kızıştı. Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?
Sporx.com'da bugün Türkiye'nin gündemine damga vuran Sumudica'nın özel röportajı yayınlandı.
* Bugün başlayacak olan UEFA Kongresi, Cuma gününe kadar devam edecek. Başkan Ceferin'in bugün Avrupa Süper Ligi hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.
* Avrupa Süper Lig Başkanı Florentino Perez, 6 İngiliz kulübünün masadan kalkmasının ardından bugün son bir değerlendirme toplantısı yapacak ve toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.
* Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin'in çekilecek MR'ı sonrasında sakatlık durumu belli olacak.
* Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu belli olacak ve yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçının kadrosunda olup olmayacağı belli olacak.
Voleybol final serisi 4. maçı
16:00 Ziraat Bankası - Fenerbahçe HDI
Erkek Basketbol Ligi
17:00 Darüşşafaka - Petkim Spor stats
19:15 Büyükçekmece -Beşiktaş
THY EuroLeague
20:00 CSKA Moskva-Fenerbahçe Spor Kulübü
22:00 Barcelona - Zenit
16:00 Erzurumspor-Malatyaspor
16:00 Ankaragücü-Denizlispor
19:00 Galatasaray-Trabzonspor
21:30 B. Dortmund-Union Berlin
21:30Hoffenheim-M'gladbach
21:30Werder Bremen-Mainz 05
21:30Stuttgart-Wolfsburg
20:00 Tottenham-Southampton
22:15 Aston Villa-Man City
20:00 Levante-Sevilla
20:00 Osasuna-Valencia
21:00 Real Betis-Athletic Bilbao
22:00 Deportivo Alaves-Villarreal
22:00 Elche-Real Valladolid
23:00 Cádiz-Real Madrid
19:45 Milan-Sassuolo
21:45 Genoa-Benevento
21:45 Udinese-Cagliari
21:45 Spezia-Internazionale
21:45 Juventus-Parma
21:45 Crotone-Sampdoria
21:45 Bologna-Torino
Sporx.com'da bugün Türkiye'nin gündemine damga vuran Sumudica'nın özel röportajı yayınlandı.
* Bugün başlayacak olan UEFA Kongresi, Cuma gününe kadar devam edecek. Başkan Ceferin'in bugün Avrupa Süper Ligi hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.
* Avrupa Süper Lig Başkanı Florentino Perez, 6 İngiliz kulübünün masadan kalkmasının ardından bugün son bir değerlendirme toplantısı yapacak ve toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.
* Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin'in çekilecek MR'ı sonrasında sakatlık durumu belli olacak.
* Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu belli olacak ve yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçının kadrosunda olup olmayacağı belli olacak.
Voleybol final serisi 4. maçı
16:00 Ziraat Bankası - Fenerbahçe HDI
Erkek Basketbol Ligi
17:00 Darüşşafaka - Petkim Spor stats
19:15 Büyükçekmece -Beşiktaş
THY EuroLeague
20:00 CSKA Moskva-Fenerbahçe Spor Kulübü
22:00 Barcelona - Zenit
16:00 Erzurumspor-Malatyaspor
16:00 Ankaragücü-Denizlispor
19:00 Galatasaray-Trabzonspor
21:30 B. Dortmund-Union Berlin
21:30Hoffenheim-M'gladbach
21:30Werder Bremen-Mainz 05
21:30Stuttgart-Wolfsburg
20:00 Tottenham-Southampton
22:15 Aston Villa-Man City
20:00 Levante-Sevilla
20:00 Osasuna-Valencia
21:00 Real Betis-Athletic Bilbao
22:00 Deportivo Alaves-Villarreal
22:00 Elche-Real Valladolid
23:00 Cádiz-Real Madrid
19:45 Milan-Sassuolo
21:45 Genoa-Benevento
21:45 Udinese-Cagliari
21:45 Spezia-Internazionale
21:45 Juventus-Parma
21:45 Crotone-Sampdoria
21:45 Bologna-Torino