Bugün AVM açık mı? AVM hafta sonunda açık olacak mı? (24 Eylül Cuma)

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede AVMler kapandı mı? sorusu da sorulan sorular arasındaydı ve açıklandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, AVMler kapandı mı? Alışveriş merkezleri kapanacak mı? Sokağa çıkma yasakları haftaiçi saat 21:00'e kadar olacak ve haftasonları da tamamen sokağa çıkış yasakları kısıtlamaları olacak. Yeni bildiride sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar, sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasakları saat kaça kadar? Haftasonu sokağa çıkma yasağı detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.

24 Eylül 2021 05:42
Bugün AVM açık mı? AVM hafta sonunda açık olacak mı? (24 Eylül Cuma)
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Resmi açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde AVMler

AVMLER KAPANACAK MI? SEMT PAZARLARI KAPANDI MI?

Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek. Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00'de kapanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT KAÇA KADAR?

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.







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