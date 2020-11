Bugün Arıza saat kaçta yayınlanacak? Arıza dizisi ne zaman? (11. Bölüm canlı izle)

ARIZA CANLI KESİNTİSİZ İZLE HD TIKLAYIN

Arıza dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Arıza dizisi izleyiciler tarafından çok sevildi ve her haftanın sonunda yani pazar günler yeni bölüm ekranlara geliyor. Yeni bölümde bir çok ilginç detay izleyicilere aktarılacak ve Arıza dizisi yeni bölüm ne zaman saat kaca hangi kanalda detayları son bulacak.Dizinin yeni bölümünde Burak, Halide'ye bir kez daha aşkını ilan ederken Halide ve Ali Rıza'nın yakınlaşması dikkat çekiyor. Konsorsiyumun Burak'a kestiği raconun ne olduğu ise büyük merak uyandırıyor. Arıza dizisi izle, Arıza dizisi nerede çekiliyor? Arıza dizisi yeni bölüm ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...Halide'nin söylediklerinden sonra ailede herkes Ali Rıza'dan bir cevap bekler. Gerçekleri söyleyemeyen Ali Rıza, her şeyi Nihan'ın intikamı için yaptığını söyler. Rukiye bunun üzerine Ali Rıza'ya, eski Ali Rıza olmadan bu eve bir daha gelmemesini söyler. Halide ise geçmişteki sırları aydınlatacak kilit bir kişinin, Behçet adında bir adamın izini sürmeye başlar. Konsorsiyum bir araya geldiğinde Galip'in Ali Rıza'ya ne ceza vereceği düşünülürken, Burak'ın yaptıkları gün yüzüne çıkar. Bunun üzerine Galip, iki genci birlikte çalışmaları karşılığında affeder. İkilinin yeni görevi bir an evvel Salman'ın sevkiyatını gerçekleştirmektir. Görev günü geldiğinde ise Haşmet ve Ali Rıza'yı, Burak'ın tasarladığı bir sürpriz beklemektedir.Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.