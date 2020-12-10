Bugün 10 Aralık Perşembe Alev Alev canlı yayın izle saat kaçta (CANLI YAYIN)

Son bölüm Alev Alev izleyici ile bugün buluşuyor. Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisi 6. bölümü izleyici ile 10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanacak. Dizi Alev Alev içinde izleyiciler yine çok heyecanlı son bölüm izlemeye koyulacaklar. Alev Alev son bölümde yaşananlar için canlı izle yayın tarihi saati gibi detaylar öğrenebilirsiniz.Son bölüm Alev Alev 6. bölüm konusu Ömer'in saldırıya uğramış halinin dikkat çektiği tanıtımda Ozan, Ömer'e karakolda ifade vermesi gerektiğini söylüyor ancak Ömer'in cevabı yapılanların hesabını sormak için harekete geçeceğini gösteriyor.Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.Alev Alev 3. Bölüm Fragmanı yayında! Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.Demet EvgarHazar ErgüçlüDilan Çiçek DenizCem BenderBerkay AteşCihangir CeyhanBerker GüvenToprakcan AdıgüzelCem SürgitSertdemirveZuhal OlcayAhmet KatıksızBurcu GörgünToygar IşıklıKerem ÇatayYamaç OkurGökhan AtılmışEmre Yurtseven & Meral Efe YurtsevenBurcu ŞenerUlaş Cihan ŞimşekYayınlandığı günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisinin uyarlama olduğu biliniyor. Show TV dizisi Alev Alev hangi diziden uyarlama, Alev Alev hangi filmden uyarlama sorusunun cevabı, Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlama olarak açıklanmıştır.