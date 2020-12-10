Bugün 10 Aralık Perşembe Alev Alev canlı yayın izle saat kaçta (CANLI YAYIN)

İzleyicilerin merakla beklediği Alev Alev dizisinde 6. bölüm canlı yayın bekleniyor. Show TV dizilerinden Alev Alev son bölüm izleyicileri arasında büyük beğeni kazandı. Televizyon izleyicilerinin Show TV'de izlediği yeni dizi Alev Alev 6. bölüm olarak Alev Alev son bölüm yayınlanıyor. 10 Aralık Perşembe günü yayınlanacak Alev Alev son bölümde yine ilginç olaylar yaşanacak. Merak ettiğiniz dizi Alev Alev yeni bölüm, Alev Alev son bölüm, Alev Alev fragman tanıtım, yönetmen, senarist, oyuncu kadrosu ve herşeyi haberimizde bulabilirsiniz.

10 Aralık 2020 10:06
Bugün 10 Aralık Perşembe Alev Alev canlı yayın izle saat kaçta (CANLI YAYIN)
Son bölüm Alev Alev izleyici ile bugün buluşuyor. Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisi 6. bölümü izleyici ile 10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanacak. Dizi Alev Alev içinde izleyiciler yine çok heyecanlı son bölüm izlemeye koyulacaklar. Alev Alev son bölümde yaşananlar için canlı izle yayın tarihi saati gibi detaylar öğrenebilirsiniz.
Alev Alev 10 Aralık 2020 Perşembe saat 20:00'de Show TV'de canlı yayınlanacak.

ALEV ALEV SHOW TV 6. BÖLÜM KONUSU

Son bölüm Alev Alev 6. bölüm konusu Ömer'in saldırıya uğramış halinin dikkat çektiği tanıtımda Ozan, Ömer'e karakolda ifade vermesi gerektiğini söylüyor ancak Ömer'in cevabı yapılanların hesabını sormak i&ccedil;in harekete geçeceğini gösteriyor.

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ALEV ALEV DİZİ KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.



Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖN İZLEME YOUTUBE


ALEV ALEV 4. BÖLÜMDE NE OLDU?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.


ALEV ALEV 3. BÖLÜM ÖZET

Alev Alev 3. Bölüm Fragmanı yayında! Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Cemre: Demet Evgar
Çiçek: Hazar Ergüçlü
Rüya: Dilan Çiçek Deniz
Çelebi: Cem Bender
Ozan: Berkay Ateş
Ömer: Cihangir Ceyhan
İskender: Berker Güven
Ali: Toprakcan Adıgüzel
Bülent: Cem Sürgit
Korkut: Yiğit Sertdemir
ve
Tomris: Zuhal Olcay



SHOW TV DİZİSİ ALEV ALEV YÖNETMEN, SENARİST, YAPIMCI KİM?

Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senarist: Burcu Görgün 
Besteci: Toygar Işıklı
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış
Sanat Yönetmeni: Emre Yurtseven & Meral Efe Yurtseven
Kostümler: Burcu Şener
Kurgucu: Ulaş Cihan Şimşek

ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN ALINTI

Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisinin uyarlama olduğu biliniyor. Show TV dizisi Alev Alev hangi diziden uyarlama, Alev Alev hangi filmden uyarlama sorusunun cevabı, Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlama olarak açıklanmıştır.

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