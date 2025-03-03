Buğu Sönmez'in hedefi, 200 gol barajını geçmek

Anadolu Üniversitesi forması giyen 19 yaşındaki milli oyuncu Buğu Sönmez, Kadınlar Hentbol Süper Lig'in normal sezonunda 200 gol barajını geçmeyi hedefliyor.
Hentbola 14 yaşındayken Kastamonu'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başlayan Buğu Sönmez, ilk olarak Araç Belediyespor'un formasını giydi.
Buğu Sönmez, 2020'de ailesinin Eskişehir'e taşınmasıyla Anadolu Üniversitesi ile anlaştı. Performansıyla dikkati çeken ve milli takıma seçilen genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda takımıyla büyük bir ivme yakaladı.
Ligde bu sezon çıktığı 17 maçta kaydettiği 182 golle en skorer oyuncu konumunda bulunan Buğu Sönmez, normal sezonun son haftasında 15 Mart'ta Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları müsabakada 200 gol barajını geçmek istiyor.
Buğu Sönmez, AA muhabirine, takımının yoğun bir antrenman programı olduğunu belirterek, kendisini geliştirmek için bireysel antrenmanlar da yaptığını söyledi.
Ligde normal sezonun bitimine bir maç kaldığını anlatan milli hentbolcu, şöyle konuştu:
"Lig rekoruna yaklaşmış olmak beni mutlu ediyor ve gururlanıyorum. Zaten sezon başında hocalarım ve antrenörlerimle gol kraliçeliğini hedefliyorduk. Umarım başarabilirim, buna çok yakınım. Ligde güzel bir hentbol oynamamızı sağlayan şeylerden birisi takım içi iletişimimiz ve takım ruhuydu. Ailem de bana çok destek veriyorlar, benim tüm maçlarımı izlemeye geliyorlar. Ben nasıl hentbolla iç içeysem onlar da benimle birlikte bu sporla ilgileniyorlar."
Buğu Sönmez, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde de 2023 sezonunda gol kraliçesi olduğunu anımsatarak, "Umarım bu sezonu da gol kraliçeliğinin yanı sıra rekorla tamamlarım. Burada haftanın 5 günü düzenli olarak salon idmanı yapıyoruz. Haftanın 2 günü fitness antrenmanlarımız oluyor. Bunun yanı sıra ben eksiklerimi kapatmak adına pilatese de gidiyorum." diye konuştu.
Takım arkadaşlarının kendisine güvendiğini ifade eden Buğu, "Stresli hissettiğim zamanlarda takım arkadaşlarımın bana olan güvenini düşünüyorum. Hentbol, hayattaki tek amacım durumunda. Antrenman yapmadığım bir hayat düşünmek bile garip geliyor. Benim için hentbol hayatın kendisi." ifadelerini kullandı.
- Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da gol kraliçeliğini hedefliyor
Buğu Sönmez, nisan ayında A Milli Hentbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası elemeleri maçında Avusturya ile karşılaşacağını anlatarak, şunları kaydetti:
"Avusturya zor bir rakip ama biz de iyi bir takımız. O nedenle güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım bizim için iyi bir maç olur. Ayrıca bu yıl Avrupa Gençler Şampiyonası var. O turnuvada en değerli oyuncu ya da gol kraliçesi olmayı çok istiyorum. Çalışmalarımı buna göre yapıyorum. Antrenörlerimle yaptığım kariyer planlamasında Avrupa takımlarında oynamak da yer alıyor. Kendi ligimiz çok değerli ancak Avrupa liglerinde edindiğim tecrübeleri de milli takımımıza yansıtmayı istiyorum. Ülkemi Avrupa'da temsil etmeyi çok isterim."
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Sorumlusu Şenay Kabadayı da Buğu Sönmez'in performansından memnun olduklarını dile getirdi:
Milli sporcunun kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini aktaran Kabadayı, "Serbest atışları kullanmak zorunda kaldı. Kritik anlarda son 7 metre atışını kullanmak zorunda kaldı. Son saniye atışlarını kullandı. Böylece kendisiyle alakalı çok yol kat edebileceği şeyler deneyimledi. O yaştaki bir sporcunun özellikle Süper Lig'de yaşayabileceği deneyimler değil bunlar. Buğu da bunun karşılığını fazlasıyla gösterdi ve kendisine verilen güveni çok iyi değerlendirdi. Kendisini A Milli Takım'da görmeyi çok istiyorduk, bu sene de şampiyona kadrosuna alındı. Buğu gerçekten son yılların fark yaratan oyuncusu." ifadelerini kullandı.
Buğu Sönmez'in hedefi, 200 gol barajını geçmek
Bu sezon forma giydiği 17 maçta attığı 182 golle ligin en skorer oyuncusu konumunda bulunan Anadolu Üniversitesi oyuncusu Buğu Sönmez, 200 gol barajını geçmek istiyor.
Anadolu Üniversitesi forması giyen 19 yaşındaki milli oyuncu Buğu Sönmez, Kadınlar Hentbol Süper Lig'in normal sezonunda 200 gol barajını geçmeyi hedefliyor.
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