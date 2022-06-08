Buğra Ünal, yarı finale yükseldi

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı'nda erkekler kategorisinde milli sporcu Buğra Ünal, yarı finale çıktı.



Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda erkekler kategorisi eleme müsabakaları gerçekleştirildi. 30 ülkeden 70 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda Türkiye'yi 12 sporcu temsil etti.



Kupanın B grubu eleme müsabakalarında yarışan ay-yıldızlı sporcu Buğra Ünal, yüzme, eskrim, laser run etaplarında toplam 1052 puan alarak 10 Haziran'da yapılacak yarı finale kalmayı başardı.



Organizasyonun erkekler A grubu yarışlarını ise milli sporculardan Kıvanç Taşyaran 26'ncı, Erhan Ispanakçı 29'uncu, Furkan Murat 30'uncu, Hakan Can Güngör 32'nci, Emre Altunay 33'üncü, Doğukan Ahmed 35'inci sırada tamamladı.



Erkekler B grubunda ise Yunus Çalışkan 28'inci, Tolga Topaklı 31'inci, Doruk Altınbaş 32'nci, Jan Demir Vurdum 33'üncü, Yağız Ak 34'üncü oldu.



UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı, perşembe kadınlar kategorisi yarı final müsabakalarıyla devam edecek.



Kadınlar yarı finalde Türkiye'yi temsil edecek İlke Özyüksel ve Sesim Alpuğan, finale kalmak için ter dökecek.



Organizasyon, 10 Haziran Cuma günü erkekler yarı finali, 11 Haziran Cumartesi günü ise kadınlar ve erkekler finali ile devam edecek.



Kupa, 12 Haziran Pazar günü yapılacak karışık bayrak yarışı ile son bulacak.





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