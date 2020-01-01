Buford, Popovich'in takımda kalmasını bekliyor

San Antonio Spurs CEO'su R.C. Buford, takımın başantrenör Gregg Popovich'in 2020-21 sezonu için takımda kalmasını beklediğini söyledi.



Popovich'in, bu sezon sonrasında baş koçluk pozisyonunu tam zamanlı bir şekilde doldurmayı uman Brooklyn Nets için en önemli hedeflerden biri olduğu söyleniyordu.



Ancak Buford, Popovich'in mevcut kadro için vizyonunu oluşturmaya niyetli olduğuna inanıyor.



CNBC'den Jabari Young, raporu şu şekilde bildirdi:



"Eski Spurs yöneticisi ve şu anki Brooklyn Nets GM'i Sean Marks'ın hizmetlerini arayabileceği Popovich'in New York'a gideceğine dair söylentiler sorulduğunda Buford, Spurs'ün Popovich'in kalacağını düşündüğünü söyledi. Popovich'in ayrıca önümüzdeki yaz Tokyo'da yeniden planlanan Olimpiyat oyunlarında ABD milli takımına koçluk yapması da planlanıyor.



'Brian'a farklı bir şekilde söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Pop, önümüzdeki yıl için takımımızı nasıl oluşturacağımızdan başka hiçbir şey göstermedi.'



Buford ayrıca Popvich'i takım için "Kuzey Yıldızı" olarak nitelendirdi ve oyuncu seçimi ve oyuncu gelişimi konusundaki duruşunun bir sonraki bölüme geçtikten sonra bile organizasyonda kalacağını belirtti:



"Pop'ın vizyonu, onun varlığından çok sonra oyuna girecek. Bu, bu kararları verenin o olacağı anlamına gelmese de, hepimiz bunları birlikte öğrendik. Ayrıca kültüre odaklanan, her gün çalışmak üzerine değerlere dayalı ekip oluşturma yönünden de uzaklaşmazsınız."



