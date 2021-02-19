Buffon'a ağır küfürden ceza geldi

Juventus'un yıllara meydan okuyan file bekçisi Gianluigi Buffon maçta ağır küfür ettiği gerekçesiyle ceza aldı.



İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Buffon, 19 Aralık'ta oynanan Parma maçında İtalyanca'daki en ciddi küfürlerden birini ettiğinin tespit edilmesi üzerine disiplin komitesine sevk edildi. Açıklanan kararda Buffon'a 5 bin euro ceza kesilirken 1 maçtan men edileceği ihtimalinin son karara bırakıldığı ifade edildi.



Buffon 19 Aralık'ta oynanan ve Juventus'un deplasmanda 4-0 kazandığı maçta 90 dakika takımının kalesini korumuştu.



