Buffon'a ağır küfürden ceza geldi

Gianluigi Buffon 19 Aralık'taki Parma maçında İtalyancadaki en ciddi küfürlerden birini ettiğinin tespit edilmesi gerekçesiyle 5 bin euro para cezası aldı, 1 maç ceza alma ihtimali de hala gündemde.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Buffon'a ağır küfürden ceza geldi
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19 Şubat 2021 03:35
Juventus'un yıllara meydan okuyan file bekçisi Gianluigi Buffon maçta ağır küfür ettiği gerekçesiyle ceza aldı.

İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Buffon, 19 Aralık'ta oynanan Parma maçında İtalyanca'daki en ciddi küfürlerden birini ettiğinin tespit edilmesi üzerine disiplin komitesine sevk edildi. Açıklanan kararda Buffon'a 5 bin euro ceza kesilirken 1 maçtan men edileceği ihtimalinin son karara bırakıldığı ifade edildi.

Buffon 19 Aralık'ta oynanan ve Juventus'un deplasmanda 4-0 kazandığı maçta 90 dakika takımının kalesini korumuştu.



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