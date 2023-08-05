Önceki günlerde futbol kariyerini noktalayan 45 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un yeni görevi belli oldu.



İtalya Futbol Federasyonu, Gianluigi Buffon'un İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatörlük görevine getirildiğini açıkladı.



"GIGI EVİNE DÖNÜYOR"



Buffon'un yeni görevi hakkında konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Milli takımımız için harika bir gün çünkü Gigi evine dönüyor. Buffon, İtalyan futbolu için bir ikon." ifadelerini kullandı.



"BU FORMA BENİM BİR PARÇAM"



Kariyerinin yeni dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Gianluigi Buffon ise "Milli takım forması benim bir parçam. Teknik direktörümüz Roberto Mancini ve takımımız için elimden geleni yapacağım. Kadro seçiminin bir ödül listesi gibi değil; fedakarlık, yatırım ve günlük bazda uygunluk ile ilgili olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



KARİYERİ



Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve Psg formaları giydi. 2021 yılında juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli eldiven kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



Buffon'un kazandığı kupalar:



10 Serie A

7 İtalya Süper Kupası

6 İtalya Kupası

1 Fransa Ligue 1

1 Fransa Süper kupası

1 UEFA Kupası

1 Dünya Kupası

1 Avrupa U21 Şampiyonası



