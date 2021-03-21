Buffon Parma'ya dönerek kariyerini bitirmek istiyor

Juventus'un yıllara meydan okuyan kalecisi Gianluigi Buffon'un Parma'ya dönerek kariyerini noktalamak istediği belirtildi.



43 yaşındaki İtalyan efsane ilerleyen yaşına rağmen kariyerini devam ettirirken önümüzdeki sezon altyapısından yetiştiği Parma'ya dönerek eldivenlerini asmayı planlıyor. Buffon'un ilk 11'de oynayarak kariyerini noktalamak istediği ve Serie A ekiplerinden Parma'ya 20 yıl sonra geri dönmek istediği ifade ediliyor.



2001 yılında 53 milyon euroya altyapısından yetiştiği Parma'dan Juventus'a transfer olan Buffon, siyah beyazlı takımla 10 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 kez İtalya Kupası şampiyonluğu görmüştü. 1 sezon kiralık oynadığı PSG de Fransa Şampiyonluğu'nun yanı sıra 1998-1999 sezonunda Parma ile UEFA Kupası zaferi yaşamıştı.



