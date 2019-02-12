Buffon: 'Mbappe'nin dede olarak görmesi normal'

Paris Saint-Germain forması giyen efsanevi kaleci Gianluigi Buffon, Manchester United ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçı öncesi konuştu.Mbappe'nin, "Mutlu yıllar, Gigi dede." mesajıyla ilgili olarak CNN'e konuşan Buffon, "Mbappe'nin beni dede olarak görmesi normal. Henüz 20 yaşında. Beni bir baba veya dede figürü olarak görebilir. Bence, bu oldukça hoş bir durum." dedi.41 yaşındaki İtalyan efsane, "Kariyerimde birçok harika şey yaşadım. Genç bir oyuncuyken, olguluğumda ve şimdi veteranken. Bana verilen görev neyse kabul ettim. Şimdi genç oyunculara bakıyorum ve tecrübeli biri olarak onlara yardım etmek hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.Mbappe ile arasındaki ilişkiye de değinen Buffon, "Kylian ile aramızda bir şaka bu. Aslında, sahada iki arkadaş gibiyiz ve aynı yaşta gibi davranmak zorundayız. Hepimiz yeşil saha üstünde mücadel ediyoruz. Bu nedenle benim de olduğumdan daha genç davranmam şart." sözleriyle konuşmasını noktaladı.