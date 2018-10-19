Buffon: 'Mbappe, Ballon d'Or'u hak etti'

tecrübeli kalecisi, Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Mbappe'yi öven Buffon, "Mbappe bir fenomendir. Kalitesine, sahada gösterdiklerine ve Dünya Kupası'ndaki belirleyici rolüne bakarsak, Mbappe'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyebiliriz." dedi.Buffon sözlerini "Mbappe en iyi şekilde çalışmaya devam ederse, hevesini kaybetmezse uzun süre dünyanın en iyisi olabilir." ifadeleriyle sürdürdü.Mbappe'nin farklı bir yetenek oldğuna vurgu yapan Buffon, "İtalya onu, Baggio, Totti ve Del Piero ile karşılaştırıyorlar. Ancak Mbappe, kariyerimde gördüğüm nadir yeteneklerden biri" şeklinde konuştu.