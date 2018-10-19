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Buffon: "Mbappe, Ballon d'Or'u hak etti"

Paris Saint-Germain'in file bekçisi Gianluigi Buffon, Mbappe'nin Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Buffon: 'Mbappe, Ballon d'Or'u hak etti'
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19 Ekim 2018 01:23
Paris Saint-Germain'in tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.

"MBAPPE BİR FENOMEN"

Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Mbappe'yi öven Buffon, "Mbappe bir fenomendir. Kalitesine, sahada gösterdiklerine ve Dünya Kupası'ndaki belirleyici rolüne bakarsak, Mbappe'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR"

Buffon sözlerini "Mbappe en iyi şekilde çalışmaya devam ederse, hevesini kaybetmezse uzun süre dünyanın en iyisi olabilir." ifadeleriyle sürdürdü.

"NADİR YETENEKLERDEN..."

Mbappe'nin farklı bir yetenek oldğuna vurgu yapan Buffon, "İtalya onu, Baggio, Totti ve Del Piero ile karşılaştırıyorlar. Ancak Mbappe, kariyerimde gördüğüm nadir yeteneklerden biri" şeklinde konuştu.

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