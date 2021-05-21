Buffon Juventus sonrası yeni macera istiyor

Juventus'a 43 yaşında veda eden Gianluigi Buffon, kariyerini yeni ve çılgın bir maceraya atılarak sürdürmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Buffon Juventus sonrası yeni macera istiyor
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21 Mayıs 2021 03:38
Juventus'tan ayrılarak yeni maceralara atılmak istediğini söyleyen Buffon teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

Kariyerini bitirmenin kolay olduğunu ancak yeni çılgınlıklar peşinde olduğunu söyleyen Buffon, "Birkaç teklifin görüşmelerini yaptık. Bana en çok heyecan veren veya çılgın görünenlerden birini seçeceğim" diye konuştu.

"Hayatı yaşamamız gerekiyo" diye konuşan Buffon farklı bir İtalyan takımında oynamanın da kendisi açısından sorun yaratmayacağını da sözlerine ekledi.

43 yaşındaki file bekçisi açıklamasını, "En kolayı bırakmak olur. Benim hala savaşmam, seyahatler etmem ve vücudumun sınırlarını yaşamam gerekiyor. Beni çılgın şeyler hayal etmeye sevk eden birisi çıkarsa o kişiyi takip edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.


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