Buffon: '43'e giriyorum, yaşlı tabusu kırılmalı'

Juventus'un 43 yaşına basmaya hazırlanan file bekçisi Gianluigi Buffon futbolda yaş ile ilgili söylenen klişeleri ve tabuları yıkmak gerektiğini söyledi.



İlerleyen yaşına rağmen üst düzey maçlara çıkabildiğini söyleyen Bufon, "43 yaşıma giriyorum, zamanın akışı kaçınılmaz. Artık yaşlı futbolcu klişelerini yıkmaya çalışmalıyız. Gelecek sezon da oynar mıyım diye hiç düşünmüyorum. Yeni doğum günümü kutlayacağım ve sonrasına bakacağım" sözlerini kullandı.



Buffon ayrıca kendisine sorulan Romelu Lukaku ile Zlatan Ibrahimovic'in kupa maçında kavga etmesi ve birbirlerine ağır küfürler etmesinin duyulmasına da yorum yaptı. Buffon konuya "Bunlar yanlış hareketler ama maçın geriliminin bir parçası da bunlardır ve genellikle asla ağzınızdan çıkmayacak sözlere dönüşür. Ben bunun o kadar da kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.



