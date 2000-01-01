Buechler: "Jordan'ın bize karşı 'pislik' olması, bizim için çok iyi oldu!"

Chicago Bulls'un 1990'lı yıllardaki ikinci three-peat'inin bir parçası olan eski oyuncusu Jud Buechler, Michael Jordan'ın takım arkadaşlarına "pislik" gibi davranmasının, aslında onlar için neden iyi olduğunu anlattı.



NBA taraftarlarının çoğu, Jordan'ı sahada sert rekabetçi kişiliğiyle hatırlıyor. Yine de, çoğu zaman, saldırgan doğası antrenmanlar sırasında kendini gösteriyordu.



Jordan'ın bir keresinde bir antrenman sırasında Steve Kerr'ü yumrukladığı biliniyor ve Kerr'ün, yumruklanan tek takım arkadaşı olmadığı da ortaya çıkmıştı.



MJ'in eski takım arkadaşlarının çoğu, bu durumun takım için gerçekten iyi olduğunu düşünüyor. Buechler, HoopsHype'tan Alex Kennedy ile yaptığı bir röportajda bunun hakkında konuştu:



"Ben buna liderlik diyorum. Sanırım hepimiz, antrenmanlarda her gün hepimizi test edeceğini anlamıştık. Yani, ciddi anlamda antrenman seçemiyordunuz ve laçkalaşamıyordunuz. Bir lider zaten bunu yapar, takımı zorlar, her zaman, adamları onlara güvenip güvenemeyeceğini görmek için test eder. Sanırım Michael o zamana kadar sahada birçok şey yapabildiğini fark etmişti, ama ona yardımcı olması için diğer adamlara ihtiyacı vardı, bu yüzden bizi sürekli olarak antrenmanlarda zorluyordu, test ediyordu. Özellikle o sezon Scotty Burrell ve hepimizi daha iyi oyuncular haline getirmişti. Çünkü hepimiz olabileceğimiz en iyi oyuncular olmak istemiştik ve hepimiz, o bize ihtiyaç duyduğunda yanında olduğumuzu bildiğinden emin olmak istemiştik."



"EN İYİ OYUNCUNUZ BUNU YAPIYORSA..."



Buechler, bu yöntemin "kabul edilebilir" ve "etkili" olup olmadığı konusunda ise, şu açıklamaları yaptı:



"Bence öyle, gerçekten. Dostum, sosyal medya olayı tamamen başka bir dünya, ama bence bir antrenman tesisinin duvarları içinde, en iyi oyuncunuzdan bu tür bir liderlik görmek çok önemlidir. Kendisi en sıkı çalışan adamlardan biriydi; salona ilk gelen ve son çıkan adamlardan biri olurdu. Ve eğer takımınızdaki en iyi oyuncu bunu yapıyorsa, dünyanın en iyi oyuncusu bunu yapıyorsa, bu, diğer herkesi o kadar çalışmaya zorlar, bu yüzden şu anda kesinlikle süper etkili olabileceğini düşünüyorum."



Zaman zaman takım arkadaşlarına karşı sert olmasına rağmen, Jordan bunu sadece oyun seviyelerini yükseltmek için yapıyordu gibi görünüyor. Jordan'ın Bulls'unun sekiz sezonda altı şampiyonluk kazandığı göz önüne alındığında, bu yöntemin pek sorgulanabilirliği kalmıyor.



