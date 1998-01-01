Budenholzer'dan, Doncic ve Duncan karşılaştırması!

Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan ile karşılaştırdı.



Doncic'in komple oyunu, kendisini Michael Jordan ve LeBron James gibi efsanelerle karşılaştırılmasını sağlamıştı. Doncic'in Mavericks için oyun kurmasına benzer şekilde, bu oyuncular ellerinde topla çok iş yapıyorlardı.



Ancak Budenholzer'a göre 21 yaşındaki Sloven yıldızın oyununda biraz Duncan da var.



Budenholzer, Doncic'in en çok hangi oyuncuyu hatırlattığı sorulduğunda, şunları söyledi:



"Topun elinde bu kadar olduğu olan bir guard olarak, aklıma hemen gelen kimse yok. Yani, Tim Duncan'ın ikinci senesi oldukça harikaydı. Birinci sene oyuncusu olarak Tim Duncan'la yapıları çok farklı bir şekildeydi. Yani ligimizde şimdiye dek harika oyuncular oynamıştı ve ilk veya ikinci yıllarında, özel şeyler yapmışlardı. Ancak top onun elindeyken yaptığı şeyler, çok etkileyici."



Duncan, NBA'de oynadığı 19 sezonda çoğunlukla pota altına yakın oynarken, Doncic her gece Mavs'in hücumunda oyun kurucu rolünde iş yapıyor.



Luka gibi, TD de harika bir ikinci sezon geçirmişi ve Spurs formasıyla 1998-99 sezonunda 21.7 sayı, 11.4 ribaund, 2.4 asist ve 2.4 blok ortalamaları yakalamıştı.



Öte yandan Doncic, Mavs için şu ana kadar 29.1 sayı, 9.5 ribaund, 8.9 asist ve 1.0 top çalma ile MVP ödülü kazanmaya layık rakamlara ulaşmıştı.



