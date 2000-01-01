Budenholzer ve Donovan, NBCA'in Yılın Koçu ödülünü paylaştılar!

Ulusal Basketbol Koçlar Derneği (NBCA) yaptığı duyuruda, Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer ve Oklahoma City Thunder koçu Billy Donovan'ın, NBCA'de yılın koçları seçildiklerini duyurdu.



NBA'in 30 başantrenörü ödüle oy veriyor ve her koç bir aday için oy kullanıyor.



Dallas Mavericks başantrenörü ve NBCA başkanı Rick Carlisle, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Mike, üst üste ikinci sezon Bucks'ı ligdeki en iyi dereceye taşıdı ve Billy ise, takımını ilk beş sezonunun her birinde playofflara çıkaran dördüncü aktif koç oldu. Michael H. Goldberg NBCA Yılın Koçu Ödülü, tüm profesyonel spor dallarında en anlamlı olanlardan biri."



Oylama, 11 Mart'a kadar oynanan maçların sonuçlarına göre yapıldı.



Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse en çok üçüncü oyu alan koç oldu ve Budenholzer ve Donovan ile ödülü almaktan sadece bir oy uzakta kaldı.



2019'da bu ödülü yine kazanmış olan Budenholzer, Bucks'ın bu sezonki gelişimine yardımcı oldu. Milwaukee, ligin en iyi savunma takımı olarak yer alırken, aynı zamanda ilk 10'a giren bir hücumda yer alıyor.



Bu arada, Donovan ise, sezonun başında birçok kişinin bir playoff dışında olacağını varsaydığı bir Thunder ekibine rehberlik etti. Oklahoma City, Batı Konferansı'nda 41-24 derece ile altıncı sırada yer alıyor.



Nate McMillan (Indiana Pacers), Erik Spoelstra (Miami Heat), Brad Stevens (Boston Celtics), Taylor Jenkins (Grizzlies) ve Frank Vogel (Los Angeles Lakers) da oy alan koçlar arasındaydı.



Lig medyası tarafından oylanan NBA'in Yılın Koçu ödülünün sahibi ise daha sonraki bir tarihte adlandırılacak.



