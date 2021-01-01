Budenholzer: "Suns'a karşı serbest atış farkımız, sinir bozucuydu"

Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, NBA Finalleri serisinin 1. maçında Phoenix Suns'a karşı serbest atış farkının "sinir bozucu" olduğunu söyledi.



Suns, Salı gecesi Bucks'a karşı aldığı 118-105'lik galibiyette denediği 26 serbest atışın 25'inde isabet bulurken, Milwaukee, 9/16'lık bir isabet oranıyla oynamıştı.



Suns yıldızı Devin Booker, tüm Bucks takımından bir serbest atış daha fazla isabet bulmuş, Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo dışında tüm ekip, çizgiden sadece 2/4 isabet kaydetmişti.



Budenholzer, bu serbest atış miktarı farkı hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:



"Bu oyunun büyük bir parçası. Serbest atış çizgisinden 25 sayı buldular. Savunmada kendimizle gurur duyan ve faul yapmadan iyi savunma yapabilen bir takımız.



Bir takımın Bucks'a karşı bir maçta en son ne zaman 25 serbest atış bulduğunu hatırlamıyorum. Ve üstüne, Giannis'in ve Khris'in (Middleton) hücum şeklini de düşünürseniz, sinir bozucu bir durum ama bu sporun da bir parçası.



Savunma anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Onları serbest atış çizgisinden uzakta tutup daha agresif hücum ederek, çizgiye gitmeli ve iyi hücum etmeliyiz."



Hakemler, Bucks'a dört tane daha fazla faul çalmıştı (18-14).



Phoenix, bu yıl NBA'de maç başına sadece 18.7 atışla en az serbest atış denemesi yapan ikinci takım olmuştu. Milwaukee ise bu alanda maç başına 21.4 denemeyle 15'inci sırada yer almıştı.



Milwaukee bu gece Phoenix'te TSİ 04:00'te oynanacak 2. maçta, 0-1 geride olduğu seriyi eşitlemeye çalışacak.



