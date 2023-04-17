Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo'nun beline çekilen röntgenin "temiz" çıktığını söyledi.



Budenholzer, Miami Heat'e karşı ilk tur playoff serisinin 1. maçında alınan 130-117'lik yenilgi sonrası, Antetokounmpo'nun beline çekilen röntgenin "temiz" çıktığını açıkladı:



"Röntgenler temiz çıktı. Yani durumunu izleyeceğiz ve yarın uyandıktan sonra gün içinde nasıl hissettiğine göre ne yapacağımıza bakacağız."



Antetokounmpo, bir turnike girişiminde hücum faul almaya çalışan Heat forveti Kevin Love'a çarparak kontrolsüz bir şekilde yere düşmüş ve soyunma odasına gittikten sonra oynamaya devam etmiş olsa da, Milwaukee ekibi tedbirli davanarak kendisini maçın geri kalanı için devre dışı bırakmıştı.





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