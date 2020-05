Budenholzer, 2018'de Knicks koçu olabilirmiş!

Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer'ın, 2018 yazında New York Knicks'in koçluğu devralmaya yakın olduğu bildirildi.



Budenholzer ile birlikte New York'a taşınacak olan insanların, şehirde işe başlayacağını düşündükleri için kalacak yerler aradıkları söylenmişti.



New York Post, o yazın başlarında Budenholzer'ın Knicks'in yaz mevsiminde en öncelik olan seçim, olduğunu bildirmişti.



Bir takım yetkilisi, Knicks'in boştaki pozisyonu için, "Bud kesinlikle ilgilenmişti." ifadesini kullanmıştı.



Knicks, daha sonra David Fizdale'i işe almıştı.