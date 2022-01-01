Buddy Hield, Lakers'a gidemediği için üzülmüyor!

Sacramento Kings guardı Buddy Hield, geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers'ın takas girişiminin başarısız olmasının kendisini üzmediğini söyledi.



Geçtiğimiz yaz döneminde, Kings ve Lakers'ın Hield'ı Los Angeles'a Kyle Kuzma karşılığında gönderecek bir takas üzerinde anlaşmaya yakın olduklarına dair bazı iddialar çıkmıştı.



NBA.com'dan Mark Medina ile yakın tarihli bir röportajda Hield, bu takasın başarısız olmuş olmasının kendisini rahatsız olmadığını açıklayarak, "NBA'de bir işi olduğu sürece" mutlu olacağını paylaştı:



"Basketbol bu. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bununla yaşamak zorundasınız. Günün sonunda, halen bir işim var. Ligdeki 30 takımın hepsine gidebilirim. Bir işim olduğu sürece mutluyum."



Hield, Lakers için oynamaya yakın hissedip hissetmediği hakkında da şu yanıtı verdi:



"Menajerlerimle ve medyayla konuştuktan sonra, elbette. Medya, temelde menajer ve takımdan daha fazlasını biliyor. Ama olmadı. Ve buradayım. Halen ligdeyim ve basketbol oynama fırsatına sahibim. İşin eğlenceli kısmı bu."



Kings şu anda Batı Konferansı'nda 16-24'lük derecesi ile 11. sırada yer alıyor ve bu da ekibi play-in turnuvasında yer alacak bir konuma getiriyor.



