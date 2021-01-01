"Buddy Hield çoktan takas oldu, anlaşma yapıldı bile" iddiası!

Bir NBA yöneticisine göre, Sacramento Kings guardı Buddy Hield'ın "çoktan takas edilmiş" sayıldığı iddia edildi.



Yakın zamanda HoopsHype'dan Michael Scotto ile Hield'ın geleceği hakkında konuşan bir NBA yöneticisine göre, 28 yaşındaki oyuncu takas tarihine kadar 'gitmiş' sayılabilir:



"Buddy gitmiş olacak. Onu çoktan takas ettiler ve bir anlaşma yaptılar."



Scotto, Hield'ın kontratının bu sezon 23.09 milyon dolardan 2022-23 sezonunda 21.21 milyon dolara, ardından 2023-24 sezonu için 19.32 milyon dolara düşmesinin kendisini cazip bir parça yapabileceğini ayrıca belirtti.



Hield, Kings'in De'Aaron Fox ve Tyrese Haliburton'ın ilk beş başladığı rotasyonu kullanmaya karar vermesiyle, kendisini bu sezon benchten oyuna sokmaya devam ediyor.



Bu sezon şu ana kadar Hield, Kings'in ilk üç maçında sırasıyla 17, 24 ve 6 sayı bularak, üçlük denemelerinin yüzde 37.5'inde isabet bulmuştu.



