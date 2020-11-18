Budapeşte'de oynuyor, Belgrad'ı dinliyoruz!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki son maçında bugün TSİ 22.45'te Macaristan deplasmanına çıkıyor.



B Ligi 3. Grup'taki karşılaşmada Türkiye, 3 puanı alıp ardından da Belgrad'da oynanacak Sırbistan-Rusya maçından gelecek Rusya'nın puan kaybetmesi haberini bekleyecek Ay-Yıldızlılarımız planlarının gerçekleşmesi halinde grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselecek.



ŞİMDİ NE OLACAK?



Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin liderliği için gruptaki son maçta bugün Macaristan'ı mağlup edip, Rusya'nın Sırbistan'a puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.



2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.



1 GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN



"BİZ FİNAL SEVERİZ"



Türkiye, Macaristan'ı yener. Çünkü final havasında olan maçları kafaca iyi oynuyoruz. Yüreğimizi ortaya koyuyoruz, coşkumuzu en üst seviyeye çıkarıyoruz. Cengiz Ünder'in eksikliğini hissedeceğiz. Ancak Milli Takım, bir futbolcudan oluşmuyor. Birçok maçta geriye düşmemize rağmen, takım refleksini ön plana çıkarıp muhteşem geri dönüşler yaşadık. Ancak Rusya maçında olduğu gibi kale önünde riskli hamleler yapmamalıyız. Kaleci Mert, ayaklarına güveniyor ama Rusya maçında yenilen ilk golün sebebi kendisidir. Juventus'ta oynayan Merih'in savunmayı yönetmesi gerekir. Macarlara karşı Şenol Güneş, İrfan Can ve Yusuf Yazıcı gibi top tekniği yüksek, oyuna akıl katan futbolcuları kullanmalıdır. Burak Yılmaz'ın dönmesi hücum gücümüzü artıracaktır. Hatta Cenk Tosun, Burak Yılmaz ikilisi birlikte bile oynayabilir.



