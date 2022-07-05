Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak

Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Budapeşte Grand Slam'e 3 milli judocu katılacak.



Organizasyonda kadınlarda Tuğçe Beder ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.



Milli judocuların maç programı ve sıkletleri şöyle:



8 Temmuz Cuma:



Tuğçe Beder (48 kilo)



9 Temmuz Cumartesi



Vedat Albayrak (81 kilo)



10 Temmuz Pazar



Sebile Akbulut (+78 kilo)









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