Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak

Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında tatamiye çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak
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05 Temmuz 2022 16:48
Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Budapeşte Grand Slam'e 3 milli judocu katılacak.

Organizasyonda kadınlarda Tuğçe Beder ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.

Milli judocuların maç programı ve sıkletleri şöyle:

8 Temmuz Cuma:

Tuğçe Beder (48 kilo)

9 Temmuz Cumartesi

Vedat Albayrak (81 kilo)

10 Temmuz Pazar

Sebile Akbulut (+78 kilo)

 

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