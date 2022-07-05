Budapeşte Grand Slam'de 3 milli judocu tatamiye çıkacak

Milli judocular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarında mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Budapeşte Grand Slam'e 3 milli judocu katılacak.
Organizasyonda kadınlarda Tuğçe Beder ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.
Milli judocuların maç programı ve sıkletleri şöyle:
8 Temmuz Cuma:
Tuğçe Beder (48 kilo)
9 Temmuz Cumartesi
Vedat Albayrak (81 kilo)
10 Temmuz Pazar
Sebile Akbulut (+78 kilo)
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Budapeşte Grand Slam'e 3 milli judocu katılacak.
Organizasyonda kadınlarda Tuğçe Beder ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.
Milli judocuların maç programı ve sıkletleri şöyle:
8 Temmuz Cuma:
Tuğçe Beder (48 kilo)
9 Temmuz Cumartesi
Vedat Albayrak (81 kilo)
10 Temmuz Pazar
Sebile Akbulut (+78 kilo)
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