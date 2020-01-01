Bucks'ın hedefinde üç oyuncu: Paul, Lowry ve Oladipo!

Milwaukee Bucks'ın, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Toronto Raptors veteranı Kyle Lowry ve Indiana Pacers'ın All-Star oyuncusu Victor Oladipo'yu hedef aldığı bildirildi.



Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a göre Bucks, ölü sezon sırasında üst düzey bir NBA guardıyla sözleşme imzalamak istiyor.



Robinson'ın bildirdiğine göre Bucks, Oladipo, Lowry ve Paul'u hedef alıyor.



Milwaukee, üst üste ikinci sezonda NBA Finallerine ulaşmayı başaramamasıyla, gelecek sezon yolun sonuna kadar gidebilecek dominant bir takım oluşturmak istiyor.



Ayrıca Bucks, Giannis Antetokounmpo'yu önümüzdeki yıllarda takımda kalmaya da ikna etmek istiyor.



"Greek Freak" bu ölü sezonda bir supermax sözleşme uzatmasına hak kazanıyor. Bunu reddederse, 2021'de serbest oyuncu olacak.



