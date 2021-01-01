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Bucks yöneticisi Lasry, COVID-19 aşısını erkenden yaptırdı

Milwaukee Bucks yöneticisi Alex Lasry'nin, Wisconsin'deki KOVID-19 aşısı için uygun bir grubun parçası olmamasına rağmen, bu hafta Milwaukee'deki bir destekli yaşam merkezinde aşıyı yaptırdığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milwaukee Bucks yöneticisi Alex Lasry'nin, Wisconsin'deki KOVID-19 aşısı için uygun bir grubun parçası olmamasına rağmen, bu hafta Milwaukee'deki bir destekli yaşam merkezinde aşıyı yaptırdığı bildirildi.

33 yaşındaki Lasry, Milwaukee Journal Sentinel'e "sadece şanslı olduğunu" ve herhangi bir iltimas gösterilmediğini söyledi.

Bucks'ın ortak sahibi Marc Lasry'nin oğlu Lasry, eşi Lauren'in Pazartesi günü Ovation Chai Point yaşam merkezindeki amcasından bir telefon aldığını ve kendisinden merkezde fazladan, kullanılmamış aşı dozları bulunduğu bilgisini aldığını söyledi.

Lasry muhabirlere yaptığı açıklamada, hamile olan eşinin iğneyi yaptırmamayı tercih ettiğini ve "aşının boşa gitmemesi" için kendisine yapılmasını istediğini belirtti.

Vali Tony Evers, Wisconsin'in aşılama çabalarıyla ilgili açıklamasında, eyalet sağlık görevlilerinin, herkesi sahip olunan tüm aşı dozlarının kullanılmasına teşvik ettiğini söyledi.

"LAUREN OLMASA, BENİ KİMSE ARAMAYABİLİRDİ"

Lasry, Bucks'taki pozisyonu, siyasi bağlantıları veya babasının serveti nedeniyle özel muamele görmediğini de sözlerine ekledi:

"Bunun hiçbir şeyle alakası yok. Dürüst olmak gerekirse, Lauren'la evli olmasaydım, bir telefon geleceğini veya bundan haberdar olacağımı bile bilmiyordum."


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