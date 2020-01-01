Bucks, Wisconsin valisinin duruşundan ötürü hayal kırıklığına uğradı!

Milwaukee Bucks oyuncuları ve takımın koçu Mike Budenholzer, Wisconsin Yasama Meclisinin Pazartesi günü Vali Tony Evers tarafından düzenlenen özel bir oturumda, polis reformu faturaları konusunda harekete geçmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söylediler.



Bucks veteranı Kyle Korver, playoffların gerçekleştiği Florida'da bir Zoom seansında şu açıklamaları yaptı:



"Şüphesiz şu anda konuşacak şeyler vardır, değil mi? Elbette devletimizin liderliğe ihtiyacı olan şeyler vardır. Nasıl daha iyi olabiliriz?"



Korver, Yasama Meclisinin eylemsizliğini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.



Demokratlar, Yasama Meclisini kontrol eden Cumhuriyetçileri yasa tasarılarını almaya çağırmışlar, ancak hem eyalet Senatosu hem de Meclis, oturumu sonlandırmadan önce, 30 saniyeden az bir sürede bir araya gelmişlerdi. Cumhuriyetçi liderler ne zaman yeniden toplanabileceklerine dair hiçbir gösterge vermemişlerdi. Cumhuriyetçi sözcü Robin Vos, oluşturduğu bir görev gücünü lanse ederken, Senato Çoğunluk Lideri Scott Fitzgerald önümüzdeki aylarda dikkate alınması gereken düzinelerce yasa tasarısı olacağını öne sürmüştü.



Evers, ilk kez Haziran ayında açıkladığı dokuz polisli yasa tasarısını değerlendirmek için, milletvekillerini özel bir oturuma çağırmıştı. O anda hiçbir işlem yapmasalar da, Evers, bir Wisconsin polis memurunun, 23 Ağustos'ta Jacob Blake'i arkadan vurmasının ardından, bazı tedbirler almaya zorlamıştı. Blake'in polis tarafından vurulmasına ilişkin soruşturma ise devam ediyor.



Bucks, Blake'in vurulmasından ve ırksal adaletsizlik eylemlerinden duyduğu hayal kırıklığını ifade etmek için, geçtiğimiz hafta playoff maçlarını durduran bir NBA boykotuna öncülük etti. ABD başkanı Donald Trump, Salı günü Kenosha'daydı.



"ORTADA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Korver, takımın siyasi olarak "ortada durmaya" çalıştığını söyledi.



"Yalnızca kontrol edebileceğimizi kontrol edebiliriz ve şu anda büyük bir seride oynuyoruz."



"Devletimizde ve ülkemizde liderliğe ihtiyacımız olduğu için, 'nasıl lider olabiliriz' diyerek eyaletteki diğer ekiplerle ortak olmaya çalışıyoruz. Halkı destekleyen bir liderliğe ihtiyacımız var. Ve buna hızlı bir şekilde ihtiyacımız var. Lakin şimdi gerçekleşemiyor. Oraya buraya savrulmak istemiyoruz. Ortada olmaya çalışmayı, iş sırasında öğreniyoruz ve bu da zordur, değil mi? Ama yapmaya çalıştığımız şey budur. Umarım Wisconsin'deki herkes de bunu biliyordur."



Bucks forveti Khris Middleton, ekibin sosyal adalet sorunlarına dikkat çekmeye devam etmek istediğini söyledi. Middleton, Wisconsin Yasama Meclisi'nin "insanlar için doğru olanı yapacağını ve insanları bir araya getireceğini" umduğunu belirtti.



Bucks koçu Mike Budenholzer, Yasama Meclisi'nde kendisinin de hayal kırıklığına uğradığını açıkladı:



"Günün sonunda, yapılacak bir iş var gibi geliyor ve bunu yapmıyorlar. Wisconsin'de Cumhuriyetçi veya Demokrat olsun, seçilmiş insanlardan yönetim görüyormuşuz gibi görünmüyor."



