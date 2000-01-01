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Bucks, Victor Oladipo'nun durumunu izliyor!

Milwaukee Bucks, ESPN'den Zach Lowe'a göre, Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'nun mevcudiyetini takip ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks, ESPN'den Zach Lowe'a göre, Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'nun mevcudiyetini takip ediyor.

Lowe, Milwaukee'nin ilgisini dile getirmesine rağmen, Bucks'ın Indiana ile Oladipo ile ilgili önemli bir görüşme yapmadığını da sözlerine ekledi.

Diğer birkaç takımın da Oladipo'yu izlediği, ancak bu ekiplerin, potansiyel bir anlaşma yapmadan önce kendisini oynarken izleyebilecekleri kadar beklemeyi tercih edecekleri belirtildi.

Oladipo, Ocak 2019'da bir yıldan fazla bir süredir kendisini kenarda tutan bir kuadriseps sakatlığı geçirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında döndüğünde, 19 maçta 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları ile oynamıştı.

Kariyerinde iki kez All-Star olan oyuncu, sınırsız bir serbest oyuncu olmadan önce, 2020-21 sezonunda 21 milyon dolar kazanacak.


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