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Bucks ve Nets'in gözleri, DeMar DeRozan'da!

Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets'in, San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan için takas yapmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets'in, San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan için takas yapmakla ilgilendiği bildirildi.

Sports Illustrated'dan Sam Amico ve Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a göre, hem Bucks hem de Nets, DeRozan'ın takas müsaitliği hakkında sorular sordular.

Milwaukee ve Brooklyn, gelecek sezon en iyi şampiyonluk yarışmacısı olması beklenen ve kendi kadrolarına daha fazla yetenekli oyuncu katmak isteyen iki takım olarak görülüyor.

Geçtiğimiz sezon 68 maçta 22.1 sayı, 5.6 asist ve 5.6 ribaund ortalamaları bulunan DeRozan, 2020-21 sezonunda 27.7 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip. Bunu reddederse, serbest bir oyuncu olacak.


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