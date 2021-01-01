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Bucks, Thanasis Antetokounmpo'yu takımda tuttu!

Milwaukee Bucks, Thanasis Antetokounmpo ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks, Thanasis Antetokounmpo ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olan Antetokounmpo, son iki sezonu Milwaukee'de geçirmiş ve 2020-21 sezonunda rolü artarak 57 normal sezon maçında, ardından 13 playoff maçında forma giymişti.

Thanasis'in küçük kardeşi olan Bucks süperstarı Giannis, ağabeyi ile birlikte oynamaktan oldukça keyif aldığını birçok kez dile getirmişti.

İkili, geçtiğimiz günlerde Milwaukee'nin 2021 şampiyonluğunu anavatanları Yunanistan'da kutlarken görülmüştü.


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