Milwaukee Bucks, başantrenörü Adrian Griffin'in işine son verdi.



Griffin, Toronto Raptors'ta yardımcı antrenör olarak uzun bir süre çalıştıktan sonra geçtiğimiz yaz Bucks tarafından işe alınmıştı. Bucks, önceki sezonun playofflarında ilk turdan elendikten sonra bir önceki koçu Mike Budenhozler ile yollarını ayırmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bucks'ın tecrübeli koç Doc Rivers ile anlaşma olasılığını da ciddi şekilde düşündüğünü söyledi.



Kolej basketbolunu Marquette'te oynamış olması nedeniyle Milwaukee ile bir bağlantısı bulunan Rivers, en son görev aldığı Philadelphia 76ers ile playoffların ikinci turunda elenmesinin ardından işine son verildiğinden beri koçluk yapmıyor.



Milwaukee, 30-13'lük derecesiyle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.



