Bucks oyuncuları, boykot ile ilgili açıklama yaptılar!

Milwaukee Bucks oyuncuları, soyunma odalarında üç saatten fazla zaman geçirdikten ve NBA boykotuna liderlik ettikten sonra, bir araya getirdikleri bir açıklamayı paylaşmak için ortaya çıktı.



Bucks guardı Sterling Brown, şu ifadeleri kullandı:



"Wisconsin eyaletimizde son birkaç gündür Kenosha'da bir polis memuru tarafından arkadan yedi kez Jacob Blake'in vurulduğu korkunç videoyu ve protestocuların ek olarak vurulduğunu gördük. Değişim için ezici taleplere rağmen hiçbir eylem yapılmadı, bu yüzden bugünkü odak noktamız basketbol olamaz."



Bucks guardı George Hill ise şunları söyledi:



"Jacob Blake için adalet istiyoruz ve memurların sorumlu tutulmasını talep ediyoruz. Bunun gerçekleşmesi için, Wisconsin Eyalet Yasama Meclisinin aylar süren eylemsizlikten sonra yeniden toplanması ve polisin hesap verebilirliği, vahşeti ve ceza adaleti reformu konularını ele almak için anlamlı önlemler alması zorunludur. Tüm vatandaşları kendilerini eğitmeye, barışçıl ve sorumlu adımlar atmaya ve 3 Kasım'da oy vermeyi hatırlamaya teşvik ediyoruz."



MILWAUKEE BUCKS'IN TAM İFADESİ!



Bucks'ın yayınladığı tam ifadede, şu açıklamalar da yer aldı:



"Geçtiğimiz dört ay, Afroamerikalı topluluklarımızın karşı karşıya olduğu süregelen ırksal adaletsizliklere ışık tuttu. Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar bu yanlışlara karşı seslerini ve platformlarını kullandılar.



"Sahaya çıktığımızda ve Milwaukee ve Wisconsin'i temsil ettiğimizde, üst düzeyde oynamamız, azami çaba göstermemiz ve birbirimizi sorumlu tutmamız bekleniyor. Kendimizi bu standarda bağlıyoruz ve şu anda kanun yapıcılarımızdan ve kanun uygulayıcılarımızdan da aynısını talep ediyoruz."



BAŞKAN YARDIMCISI LASRY'DEN DESTEK!



Bucks başkan yardımcısı Alex Lasry de günün erken saatlerinde bir açıklama yaptı:



"Bazı şeyler basketboldan daha büyüktür. Oyuncular ve organizasyon tarafından bugün alınan tavır, bıktığımızı gösteriyor. Yetti artık. Değişim olması gerekiyor. Çalışanlarımızla inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve yardımcı olmaya ve gerçek bir değişim yaratmaya hazır oyuncularımızın da %100 arkasında duruyoruz."



Adrian Wojnarowski'ye göre ayrıca, Bucks ekibi içinde, takımın Orlando'da oynamaya devam etmek istediği düşüncesi de hakim.



