Bucks, Nets'i mağlup ederek seride 2-2 eşitliği buldu!

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Doğu Konferansı yarı finalleri 4. maçında, konuk Brooklyn Nets'i 107-96 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.



Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve bir blokla oynayarak Bucks hücumunu taşıyan isim oldu. Khris Middleton 19 sayı, 8 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Jrue Holiday 14 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile maçı tamamladı. Bucks ekibi 16/47 üçlük isabeti dahil olmak üzere, genel olarak %44 şut isabetiyle oynadı.



Brooklyn tarafında ise Kevin Durant 28 sayı, 13 ribaund, 5 asist, bir blok ve bir top çalma ile Nets ekibinin en etkili ismi oldu. İkinci çeyreğin ortasında ayak bileğinden sakatlanarak oyundan ayrılan Kyrie Irving ise, 5/11 şut isabetiyle Nets'in bir sonraki en skorer ismiydi. Blake Griffin sekiz sayı, beş ribaund, üç asist ve bir top çalma eklerken, Jeff Green ve Joe Harris de 8'er sayı kaydettiler. Nets ekibi 10/33 üçlük isabeti dahil olmak üzere, %43 şut isabetiyle karşılaşmayı tamamladı.



Serinin 5. maçı Salı gecesi Brooklyn'de oynanacak.



