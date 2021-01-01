Bucks, Nets'i mağlup ederek seride 2-2 eşitliği buldu!

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Doğu Konferansı yarı finalleri 4. maçında, konuk Brooklyn Nets'i 107-96 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.
GiannisAntetokounmpo 34 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve bir blokla oynayarak Bucks hücumunu taşıyan isim oldu. KhrisMiddleton 19 sayı, 8 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, JrueHoliday 14 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile maçı tamamladı. Bucks ekibi 16/47 üçlük isabeti dahil olmak üzere, genel olarak %44 şut isabetiyle oynadı.
Brooklyn tarafında ise KevinDurant 28 sayı, 13 ribaund, 5 asist, bir blok ve bir top çalma ile Nets ekibinin en etkili ismi oldu. İkinci çeyreğin ortasında ayak bileğinden sakatlanarak oyundan ayrılan KyrieIrving ise, 5/11 şut isabetiyle Nets'in bir sonraki en skorer ismiydi. BlakeGriffin sekiz sayı, beş ribaund, üç asist ve bir top çalma eklerken, JeffGreen ve JoeHarris de 8'er sayı kaydettiler. Nets ekibi 10/33 üçlük isabeti dahil olmak üzere, %43 şut isabetiyle karşılaşmayı tamamladı.
Serinin 5. maçı Salı gecesi Brooklyn'de oynanacak.