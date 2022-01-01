Bucks, Lopez ve Hill'in bu hafta dönmelerini bekliyor!

Milwaukee Bucks'ın, Brook Lopez ve George Hill'in bu hafta içinde geri dönebileceği ihtimaline iyimser gözle baktığı iddia edildi.



Andscape'den Marc J. Spears'a göre Milwaukee, Lopez ve Hill'in bu hafta sakatlıklardan dönebilecekleri konusunda iyimser bir tutum sergiliyor.



Sezonun açılış gecesinden beri forma giymeyen ve Aralık ayı başlarında belinden ameliyat geçiren Lopez, normal sezon bitmeden oynama umuduyla geçtiğimiz günlerde antrenmanlara geri dönmüştü.



Hill ise boyun sakatlığı nedeniyle Ocak ayının sonundan beri sahalardan uzaktı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milwaukee'nin son 17 maçı da dahil olmak üzere toplamda 27 maç kaçırmıştı.



