Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bucks, Lopez ve Hill'in bu hafta dönmelerini bekliyor!

Milwaukee Bucks'ın, Brook Lopez ve George Hill'in bu hafta içinde geri dönebileceği ihtimaline iyimser gözle baktığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, Brook Lopez ve George Hill'in bu hafta içinde geri dönebileceği ihtimaline iyimser gözle baktığı iddia edildi.

Andscape'den Marc J. Spears'a göre Milwaukee, Lopez ve Hill'in bu hafta sakatlıklardan dönebilecekleri konusunda iyimser bir tutum sergiliyor.

Sezonun açılış gecesinden beri forma giymeyen ve Aralık ayı başlarında belinden ameliyat geçiren Lopez, normal sezon bitmeden oynama umuduyla geçtiğimiz günlerde antrenmanlara geri dönmüştü.

Hill ise boyun sakatlığı nedeniyle Ocak ayının sonundan beri sahalardan uzaktı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milwaukee'nin son 17 maçı da dahil olmak üzere toplamda 27 maç kaçırmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal