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Bucks, koç Budenholzer ile 3 yıl sözleşme uzattı!

Milwaukee Bucks ve başantrenör Mike Budenholzer'ın, üç yıllık sözleşme uzatması üzerine anlaştıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks ve başantrenör Mike Budenholzer'ın, üç yıllık sözleşme uzatması üzerine anlaştıkları bildirildi.

Bucks, sezonu şampiyonluk ile tamamlayan 52 yaşındaki koçun kontratını üç sene daha uzatmaya karar verdi.

Budenholzer, geçtiğimiz normal sezonda 46-26 derecesine ulaştığı kadrosuyla, şu anki sözleşmesinin son yılına giriyordu.

Tecrübeli koç, 2018'de Milwaukee'ye katılmadan önce beş sezon Atlanta Hawks'ın başantrenörlüğünü yapmış ve San Antonio Spurs ile uzun bir dönem asistan koçluk görevini üstlenmişti.


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