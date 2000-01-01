"Bucks, Harden'ı kültürüne uygun biri olarak görmüyor" iddiası!

The Athletic'den Sam Amick'e göre Milwaukee Bucks, Houston Rockets süperstarı James Harden'ı "kültürüne uygun biri" olarak görmüyor ve kendisini takas etmeyi planlamıyor.



Bu ölü sezonda Jrue Holiday için takas yaptıktan sonra, Bucks ekibi Holiday veya Khris Middleton'ı çok isteyen üçüncü bir takım bulmadığı takdirde, Harden'ı almak için gerekli takas parçalarına da sahip olmayacak.



Harden ve Giannis Antetokounmpo'nun ayrıca, 2019'da MVP oylamasını birinci ve ikinci olarak bitirmeleri sonrası bozuk bir ilişkiye sahip oldukları biliniyor.



