"Bucks, Giannis'in 'supermax' kontratını imzalayacağından emin" iddiası!

The Athletic'den Eric Nehm ve Sam Amick'e göre, Milwaukee Bucks ekibi, Giannis Antetokounmpo'nun bu sezondan sonra supermax uzatma kontratını imzalayacağından emin.



Antetokounmpo, Bucks'ın sahibi Marc Lasry ve oğlu Bucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Lasry ile, Doğu Konferansı Finalleri'nden elenmenin ardından takımın geleceğini tartışmak için üç saatlik bir toplantı yapmıştı.



Nehm ve Amick, raporlarında bu durumu şu şekilde bildirdiler:



"Eğer bu sezonun sonucu, kaçınılmaz olarak Antetokounmpo'nun tüm şüphelerini uzlaştırmak zorunda kalacağı anlamına geliyorsa, Bucks'ın burada endişelenmek için çok sebebi var. Ancak odada geçen düşüncelerle ilgili olarak, Bucks'ın bakış açısını bilen bir kaynak, takımın Antetokounmpo'nun supermax'i imzalayacağı konusunda kendisine epey bir süredir güven duyduklarını söyledi.



Kaynaklar, tüm tarafların toplantıyı iyi bir ruh hali içinde ve Bucks'ın kesinlikle devam etmesini umduğu bir sinerji duygusuyla terk ettiğini söylüyor. Antetokounmpo ve Lasry arasındaki görüşme, Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki geleceğini sağlamlaştırmasa da, takım tarihinin en önemli ölü sezonlarından birinde önemli bir ilk adım olarak yer buluyor."



Antetokounmpo, Milwaukee ile 220-250 milyon dolar arası değerde olabilecek beş yıllık bir supermax uzatma kontratı imzalayabilir. 2021'deki serbest oyuncu döneminde başka bir yerle sözleşme imzalarsa, yeni ekibi kendisine, dört yıllığı yaklaşık 141 milyon dolarlık bir sözleşme teklif edebilecek.



