Bucks, Giannis liderliğinde seriyi 2-1'e getirdi!

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan NBA Finalleri 3. maçında konuk ettiği Phoenix Suns'ı 120-100 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.
İlk 30 dakikası rekabetçi geçen karşılaşmada, Milwaukee üçüncü çeyreğin son 16 sayısını kaydederek maçın kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Bu gelişme, altı sayılık farkın 22 sayıya çıkmasına ve Phoenix'in dördüncü çeyrekte bu farkı asla 15 sayıdan aşağı eritememesine sebep oldu. Tüm bu gelişmeler, Bucks'ın son 30 dakikada liderliği elinde tutmasını sağlayan 35-17'lik bir ikinci çeyreğin ardından geldi.
Bucks, üç sayılık mesafeden 36'da 14 isabet, serbest atış çizgisinden ise 26'da 20 isabetle oynarken, Suns bu alanlarda sırasıyla 31'de 9 ve 16'da 11 isabetle oynadı. Milwaukee ayrıca top kaybı savaşını 9-14 ile kazanan taraf oldu.
Bucks'ta 41 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle oynayan GiannisAntetokounmpo takıma önderlik eden isim oldu. JrueHoliday 21 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle oynarken, KhrisMiddleton 18 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle, BobbyPortis 11 sayı ve 8 ribaundla, BrookLopez ise 11 sayıyla oynadı.
Suns tarafında ChrisPaul, 19 sayı ve 9 asistle takımın en skorer ismiydi. JaeCrowder yedi üçlük denemesinden altısında isabet bularak 18 sayı ve altı ribaund kaydederken, DeandreAyton 18 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalma ile, DevinBooker ise kötü bir şut gecesi geçirerek (3/14) 19 sayı ve 6 ribaund ile maçı tamamladı. CameronJohnson, benchten 14 sayı ve 5 ribaundlık bir katkıda bulundu.
Serinin 4. maçı Çarşamba gecesi Milwaukee'de oynanacak.