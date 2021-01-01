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Bucks, Giannis'in sakatlığının ciddi olmadığı konusunda iyimser

Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo'nun geçtiğimiz gece Houston Rockets'a karşı oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo'nun geçtiğimiz gece Houston Rockets'a karşı oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanması hakkında konuştu.

Budenholzer, 26 yaşındaki süperstarın sakatlanıp oyunu erkenden terk etmesi sonrası, durumun endişe verici olmadığı konusunda iyimser olduğunu söyledi:

"Ciddi bir durum olmadığına dair umutluyuz. Kendisinin bu gece ve yarınki tedavilere nasıl yanıt vereceğini göreceğiz ve bir noktada durumunu güncelleyeceğiz."

Antetokounmpo, maçın 46'ncı saniyesinde Rockets pivotu Kelly Olynyk'e karşı eurostep yaptığı pozisyonda bileğini burkarak yere yığılmıştı. Oyunda kalan Giannis, oyunu terk etmeden önce iki serbest atıştan birinde isabet bulmuştu.

Tedavi için soyunma odasına giden Giannis, Bucks'ın 135-143 kaybettiği maçın geri kalanında oynamayacağı belirtildikten sonra ikinci çeyrekte benche dönmüştü.


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