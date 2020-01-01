Bucks, Eric Bledsoe'yu takas etmeye bakıyor

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Milwaukee Bucks, takas tartışmalarında oldukça aktif bir şekilde devam ederek, point guardı Eric Bledsoe ile yollarını ayırmaya çalışıyor.



Bucks, arka arkaya MVP olan Giannis Antetokounmpo ve iki kez All-Star seçilmiş olan forvet Khris Middleton etrafında kadrolarını yükseltmenin yollarını arıyor.



O'Connor'a göre ekip, her ikisi de hücum ve savunmada iki taraflı çok yönlülük sunan Houston Rockets forvetleri Robert Covington ve P.J. Tucker'ın peşinde.



Rockets, bu yılki Draft'ta bir seçim yapmayacak ve Russell Westbrook'un ayrılmak istemesiyle, kadrosunu yeniden şekillendirmeye doğru ilerleyebilir.



Bucks, 24'üncü sıradaki seçimini elinde tutarsa, bunu North Carolina Üniversitesi'ndeki Cole Anthony için kullanabileceği düşünülüyor.



