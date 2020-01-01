Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bucks, Eric Bledsoe'yu takas etmeye bakıyor

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Milwaukee Bucks, takas tartışmalarında oldukça aktif bir şekilde devam ederek, point guardı Eric Bledsoe ile yollarını ayırmaya çalışıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Milwaukee Bucks, takas tartışmalarında oldukça aktif bir şekilde devam ederek, point guardı Eric Bledsoe ile yollarını ayırmaya çalışıyor.

Bucks, arka arkaya MVP olan Giannis Antetokounmpo ve iki kez All-Star seçilmiş olan forvet Khris Middleton etrafında kadrolarını yükseltmenin yollarını arıyor.

O'Connor'a göre ekip, her ikisi de hücum ve savunmada iki taraflı çok yönlülük sunan Houston Rockets forvetleri Robert Covington ve P.J. Tucker'ın peşinde.

Rockets, bu yılki Draft'ta bir seçim yapmayacak ve Russell Westbrook'un ayrılmak istemesiyle, kadrosunu yeniden şekillendirmeye doğru ilerleyebilir.

Bucks, 24'üncü sıradaki seçimini elinde tutarsa, bunu North Carolina Üniversitesi'ndeki Cole Anthony için kullanabileceği düşünülüyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal