Bucks dörtlüsünden Hawks'a karşı toplam 107 sayı!

Milwaukee Bucks'ın Atlanta Hawks'a karşı 123-112 galip geldiği Doğu Finalleri serisinin 5. maçında, ekibin ilk beş oyuncusundan dördü 20 sayı barajını geçti.



Brook Lopez (34 sayı), Khris Middleton (26 sayı), Jrue Holiday (25 sayı) ve Bobby Portis'in (22 sayı) büyük performanslarıyla Bucks ekibi, sakatlığından ötürü oynayamamış olan Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunun üstesinden gelmeyi başardı.



Lopez ve Portis playoff kariyer rekorlarına ulaşırlarken, Bucks'ın 123 sayısının 107'si bu dörtlüden gelmiş oldu.



Ayrıca bu dörtlü, 4 Mayıs 1988'de Terry Cummings (30 sayı), Sidney Moncrief (25 sayı), Jack Sikma (25 sayı) ve Paul Pressey'den (21 sayı) bu yana bir playoff maçında her biri 20 sayı barajını geçen ilk Bucks dörtlüsü olarak tarihe geçti.



İşte dörtlünün harika performansı!:



