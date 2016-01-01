Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bucks, DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katıyor!

Milwaukee Bucks'ın, tecrübeli pivot DeMarcus Cousins ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, tecrübeli pivot DeMarcus Cousins ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Cousins'ın sözleşmesi garantili olmayan bir kontrat olacak.

Kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece bir maçta forma giyen Brook Lopez'in bulunduğu pivot rotasyonunda ekstra derinlik sağlayacak.

Cousins, 2020-21 sezonunu Houston Rockets ve LA Clippers ile geçirmiş ve oynadığı 41 maçta 8.9 sayı, 6.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları tutturmuştu.

Boogie, Clippers için sınırlı dakikalar gördüğü playoff döneminde de verimli olmuş, yedi maçta ortalama 8.3 dakika süre alarak 7.6 sayı kaydetmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal