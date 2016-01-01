Bucks, DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katıyor!

Milwaukee Bucks'ın, tecrübeli pivot DeMarcus Cousins ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Cousins'ın sözleşmesi garantili olmayan bir kontrat olacak.



Kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece bir maçta forma giyen Brook Lopez'in bulunduğu pivot rotasyonunda ekstra derinlik sağlayacak.



Cousins, 2020-21 sezonunu Houston Rockets ve LA Clippers ile geçirmiş ve oynadığı 41 maçta 8.9 sayı, 6.4 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları tutturmuştu.



Boogie, Clippers için sınırlı dakikalar gördüğü playoff döneminde de verimli olmuş, yedi maçta ortalama 8.3 dakika süre alarak 7.6 sayı kaydetmişti.



